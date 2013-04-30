تبلیغ تورهای گردشگری مصر وارد نشریات شد

به گزارش خبرنگار مهر، اگر تا پیش از این حجم زیادی از تبلیغات نشریات را تورهای گردشگری خارجی پر کرده بودند و برخی از فعالان گردشگری نسبت به حجم زیاد تبلیغ تورهای خارجی به تورهای داخلی انتقاد می کردند، تبلیغ تور مصر نیز به آن اضافه شد.

این تورهای گردشگری با وعده بازدید از اهرام ثلاثه تنها با 1395 دلار حجم گسترده ای از تبلیغات را به خود اختصاص داده است.

با این حال رسانه های مصری که با ورود اولین گروه از گردشگران ایرانی به این کشور، دیدگاههای مختلفی را داشتند، برای هیچیک از تورهای ورودی به ایران تبلیغی ندارند. از سوی دیگر، وزیر گردشگری مصر در دیداری که با رئیس سازمان میراث فرهنگی داشت، عنوان کرده بود که مصر کشور گردشگر پذیر است و گردشگران کمتری را به کشورهای دیگر می فرستد.

اولین تور گردشگری ایرانیان به مصر پس از 34 سال در ایام عید انجام شد.