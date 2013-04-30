لیست معتمدان هیات مرکزی اجرایی انتخابات یکی دو بار به وزارت کشور برگشت خورد/ شورای نگهبان امروز نظر خود را اعلام می کند

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شورای نگهبان در هفته گذشته پاسخ وزارت کشور درباره معرفی 30 نفر به عنوان معتمدان عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری را ارسال کرده است، گفت: برخی افراد و اسامی که در لیست وجود داشت مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار نگرفت و وزارت کشور فهرست جدیدی ارایه کرد.

وی گفت: این لیست یکی دو نوبت به وزارت کشور و شورای نگهبان رفت و آمد داشت تا اینکه روز گذشته (دوشنبه) آخرین لیست از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان امروز نظر خود را درباره این لیست به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

به گزارش مهر پیش از این معاون نظارت مجلس از تاخیر وزارت کشور در تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات انتقاد کرده بود . طبق قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور موظف به تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات متشکل از وزیر کشور ، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی است.

طبیق قانون وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از روز برگزاری انتخابات سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می کند و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب شوند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است در صورت نظر هیات مرکزی انتخابات برای وزیر کشور لازم الاتباء شد.

کدخدایی در بخش دیگری از گفتگو با مهر، درباره بازدید روز گذشته اعضای شورای نگهبان از نحوه چاپ تعرفه های مربوط به برگزاری انتخابات گفت: کار چاپ تعرفه ها بسیار خوب پیش می رود و بحث های امنیتی و ایمنی تعرفه ها کاملاً رعایت می شوند.

به گفته وی شورای نگهبان 10 نفر را مامور کرده تا به طور شبانه روزی و از نزدیک بر کار چاپ و توزیع تعرفه ها نظارت داشته باشند.