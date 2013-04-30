تجهیز 40 هزار کیلومتر از شبکه برق کشور به کابل خود نگه دار

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه هجدهمین کنفرانس سراسری توزیع برق که در محل تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد با اشاره به شعار امسال گفت: در جهت تحقق آن باید تلاش های واقعی صورت گیرد و کنفرانس های برگزار شده به عنوان یکی از عوامل تحقق، تاثیر مستقیمی بر صنعت خواهد داشت.

وی افزود: ارائه مقالات تخصصی و برگزاری کنفرانس ها از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد صنعت برق است.

حائری گفت: عملکرد فنی برق بر سه شاخص استوار است که از جمله این شاخص ها می توان به تاثیر عملکرد شرکت های توزیع برق، بخش خدمات و زیر ساخت های دیجیتالی در بخش بهره وری و بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری این کنفرانس ها می تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر عملکرد توزیع برق داشته باشد و طرح های بسیار خوبی در این زمینه ارائه شده است.

حائری ادامه داد: در سال گذشته طرح های بسیار خوبی در نتیجه برگزاری این کنفرانس ها حاصل شد که از جمله این طرح ها می توان به ساخت دستگاه RTU، ترانس های کم تلفات، افزایش تعداد پست های اتوماسیون هوایی به یک هزار دستگاه، انتشار چهار کتاب با عناوین بهره برداری از شبکه های توزیع، مدل سازی، پایداری و تالیف شبکه های توزیع اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت توانیر کشور با اشاره به مقام های کسب شده توسط شرکت توانیر گفت: این شرکت در کنفرانس بین المللیCL در سال 2013 توانست به مقام دست یافته و افتخار دیگری نصیب توزیع برق شد.

وی در بخش دیگر به دستاوردهای شرکت توانیر و توزیع برق اشاره کرد و گفت: هم اکنون نرم افزارهای زیادی در زمینه مشترکین وجود دارد که حاصل تلاش های 13 ساله است.

حائری در پایان گفت: راه اندازی بورس برق در سال گذشته ، واگذاری شرکت برق در جهت به روز کردن برق و استفاده از کابل خود نگه دار به طول 40 هزار کیلومتر در کشور از دیگر اقدامت این شرکت است.

