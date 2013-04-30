واکنش جهاد اسلامی و حماس به تجاوز امروز صهیونیستها به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: به دنبال کشته شدن هیثم المسحال در اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی، حماس و جهاد اسلامی آنرا نقض غیر قابل توجیه آتش بس دانستند و درباره تبعات آن هشدار دادند.

منابع فلسطینی شاهدان عینی اعلام کردند: هیثم المسحال 29 ساله در اثر حمله هوایی هواپیمای اسرائیلی به موتور سیلکت وی در غرب غزه کشته شد.

روزنامه القدس العربی گزارش داد: این اولین عملیات ترور در غزه از زمان آتش بس در نوامبر گذشته محسوب می شود.

فوزی برهوم سخنگوی حماس این حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب غزه را خطرناک و بدون توجیه دانست.

وی افزود: این حمله عمدی با هدف ایجاد تنش در غزه با هدف سرپوش گذاشتن بر یهودی سازی بیت المقدس و توسعه شهرک سازی است.

برهوم ضمن درخواست از گروههای فلسطینی برای هماهنگی درباره واکنش به حادثه، رژیم صهیونیستی را مسئول تبعات این حمله دانست.

از سوی دیگر داوود شهاب سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: این حمله نشان از ماهیت تجاوزکارانه اشغالگران دارد و اگر توافقنامه آتش بس رعایت نشود مقاومت در آن تجدید نظر خواهد کرد زیرا این حادثه تجاوز آشکار است.