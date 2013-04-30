پاشیدن پودرشیمیایی به صورت شهروندان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل "سانا" ، گروه های مسلح سوری در جنایتی دیگر با هدف متهم کردن ارتش سوریه به استفاده از سلاح شیمیایی اقدام به پاشیدن پودر سفید شیمیایی بر صورت عده ای از شهروندان سوری کردند.

بنابر این گزارش ، گروه های مسلح سوری پس از جمع کردن گروهی از شهروندان سوری در منطقه شابور در ورودی شهر سراقب ، کیسه های حاوی پودرهای شیمیایی ناشناس را باز کرده و آنها را بر چهره این شهروندان پاشیدند.

در پی این اقدام شهروندان مذکور دچار خفگی ، لرزش و برخی مشکلات تنفسی شده اند.

پس از انجام این جنایت افراد مسلح شهروندان را به بیمارستان های شهرهای مرزی ترکیه منتقل کرده و مدعی شده اند که ارتش سوریه از سلاح شیمیایی علیه آنها استفاده کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه در میان این تروریست ها " خالد بن علی شیخ حیدر" رهبر گروه تروریستی موسوم به "احرار الشام" دیده شده است.