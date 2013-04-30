اوباما: جزئیات استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بی بی سی" ، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت آنچه مسلم است درسوریه از سلاح شیمیایی استفاده شده است اما اینکه چه کسی استفاده کرده هنوز مشخص نیست.

وی در ادامه اظهاراتش گفت : استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه توسط دولت بشار اسد "تغییر دهنده بازی " خواهد بود که ما قبل از هرگونه تحرکی در سوریه باید تمامی حقایق را بدقت مورد بر رسی قرار دهیم.

اوباما همچنین گفت شتابزدگی در تصمیم گیری در این خصوص اجماع جهانی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که ما هنوز عمیقا معتقدیم که پایان خونریزی در سوریه باید از طریق سیاسی باشد اما این در صورتی خواهد بود که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده نکرده باشد.

اوباما همچنین در خصوص سفارت آمریکا در لیبی مدعی شد که سفارت آمریکا در این کشور امن است و تلاش ها برای به محاکمه کشاندن عاملان حمله سال گذشته به کنسولگری آمریکا در بنغازی ادامه دارد.