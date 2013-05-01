  1. انتخابات
  2. حسن روحانی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۲۹

روحانی در جمع خبرنگاران:

هاشمی قطعا کاندیدا نمی شود 

هاشمی قطعا کاندیدا نمی شود 

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه به نفع هیچ کس کنار نخواهد رفت گفت: آقای هاشمی قطعا در انتخابات آتی کاندیدا نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن روحانی در حاشیه همایش نکوداشت روز زن که عصر امروز در سالن رایزن برگزار شد در پاسخ به سئوالی درباره برگزاری اجلاس علما و بیداری اسلامی اظهار کرد:  تحولات منطقه با انگیزه دینی و آزادی خواهی انجام شده است و مردم در حال حرکت به سمت آزادی و دموکراسی هستند.

وی ادامه داد : این جامعه دینی نیاز و خواست مردم است و علما در این زمینه می توانند نقش موثری ایفا کنند.

روحانی درپاسخ به این سئوال که در انتخابات پیش رو آیا به نفع کاندیدایی کنار خواهید رفت یا خیر تصریح کرد: بنا نیست به نفع کسی کنار بروم اگر قرار بود کناره گیری کنم اصلا کاندیدا نمی شدم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سئوال که اگر آقای هاشمی هم کاندیدا شود به نفعش کنار نمی روید گفت: آقای هاشمی قطعا در انتخابات آتی کاندیدا نخواهد شد.

 

کد مطلب 2045197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها