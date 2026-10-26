به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر، معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه شهرستان میناب، اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۱ امشب، یک باب ساندویچ‌فروشی واقع در سه‌راه بیمارستان میناب، در پی گودبرداری در مجاورت ساختمان دچار ریزش شد.

وی افزود: تاکنون چهار نفر از زیر آوار خارج شده‌اند و متأسفانه یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داده است.

رادمهر با اشاره به ادامه عملیات امدادونجات و آواربرداری در محل حادثه تصریح کرد: نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول در محل حضور دارند و با توجه به احتمال حضور افراد دیگر در زیر آوار، عملیات جست‌وجو و امدادرسانی تا بررسی کامل وضعیت ادامه خواهد داشت.