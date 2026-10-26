کشف ۳۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان از ابتدای سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرگاران با اشاره به تشدید اقدامات برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف لرستان شناسایی و کشف شده که سهم مهرماه از این تعداد، ۹۰ دستگاه بوده است.

رصد مستمر مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز

وی افزود: این اقدامات با محوریت و پیگیری دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق لرستان و با همکاری واحدهای تخصصی شرکت و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی انجام می‌شود و رصد و شناسایی مراکز غیرمجاز به‌صورت مستمر ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به پیامدهای استفاده غیرمجاز از شبکه برق تصریح کرد: فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه بر تحمیل بار مضاعف به شبکه، موجب افزایش تلفات، آسیب به تجهیزات، تشدید ناترازی برق و تضییع حقوق مشترکان می‌شود؛ ازاین‌رو برخورد با این مراکز با جدیت دنبال خواهد شد.

درخواست از شهروندان برای گزارش مراکز مشکوک

جمشیدی با قدردانی از اقدامات دفتر حراست و امور محرمانه شرکت در شناسایی و پیگیری مراکز غیرمجاز، گفت: هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف نقش مهمی در شناسایی سریع‌تر این مراکز و برخورد قانونی با متخلفان دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده مراکز مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به توانیر گزارش کنند و افزود: گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی این مراکز و صیانت از شبکه برق مؤثر باشد.