به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، پنجمین حراج تخصصی هنرهای ایرانی و اسلامی باران، پس از هفت سال در پاسداشت میراث جهانی خوشنویسی به عرصه هنر بازگشت.

در توضیح این حراج آمده است:

«حراج باران بر بنیاد سنتی اصیل و شریف، همواره ادای دینی بوده است به قامت‌های استوار خوشنویسی ایران از میرعماد حسنی، درویش عبدالمجید طالقانی و میرزا غلامرضا اصفهانی تا یادمانِ جاودانِ محمدحسین عمادالکتاب قزوینی.

اینک در پنجمین ایستگاه، حراج باران افق دید خود را گسترش داده است؛ چراکه به پاس پیوند ناگسستنی اقلام شش‌گانه خوشنویسی با عوالم سحرانگیز نگارگری، افزون بر شاهکارهای خط، آثاری نفیس از عرصه نگارگری ایران نیز زینت‌بخش این دوره خواهد بود.

در این دوره، اثر نگارگری «پَرِ سوم» جایگاهی ویژه و حکمت‌آمیز دارد؛ اثری نمادین که یادآور پرِ رازآلود سیمرغ و روایتگر آگاهی، امید و رستاخیز دوباره در اندیشه و خرد ایرانی است؛ تجسمی از آن نیروی پاینده که در دل چالش‌ها خاموش نمی‌شود و نوزاییِ فرهنگی را بشارت می‌دهد.

پنجمین حراج باران، همچنین به نام و یاد زنده‌یاد محمود فرشچیان، چهره ماندگار نگارگری ایران پیشکش می‌شود؛ نابغه‌ای که با سرانگشتانِ آفرینش‌گر خویش، جلال و لطافت هنر ایرانی را بر تارک هنر جهان حک کرده است.»

نمایش آثار پنجمین دوره حراج تخصصی هنرهای ایرانی و اسلامی باران ۶ و ۷ آبان ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین المللی رایزن برگزار می‌شود و بازدید برای عموم علاقه مندان و هنرپژوهان آزاد است.