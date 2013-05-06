اعزام کاراته کاهای قمی به المپیک جهانی ناشنوایان

مصطفی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصريح کرد: در هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء ورزشکاران مستعد بسیار زیادی داریم که در رشته های مختلف فعالیت می کنند و انشاءالله تعداد زیادی از آنها امسال در رقابت های داخلی و برون مرزی افتخارآفرین خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر چند ورزشکار عضو این هیئت در رشته های دو و میدانی و کاراته کاندیدای اعزام به رقابت های جهانی هستند که از جمله می توان به انتخاب خانم ثریا پارس لاری برای همراهی کاروان اعزامی کشورمان به مسابقات جهانی ورزش های پیوند اعضاء اشاره کرد.

رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم افزود: خانم ثریا پارس لاری در مسابقات انتخابی و رکوردگیری رشته دو و میدانی بانوان پیوند اعضاء کشور موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی شد تا مرداد ماه سال جاری در رشته دو و میدانی، تیم ملی اعزامی کشورمان به مسابقات جهانی آفریقای جنوبی را همراهی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون دو كاراته‌كاي قمي در آستانه اعزام به المپيك 2013 ناشنوايان جهان قرار دارند، ابراز کرد: دو كاراته‌كاي قمي با دعوت اردوی انتخابی تیم ملی کاراته ناشنوایان كشورمان در آستانه اعزام به المپيك 2013 ناشنوايان جهان قرار گرفتند.

علیزاده با ابراز رضایت از وضعیت ملی پوشان قمی در ترکیب تیم ملی ناشنوایان، افزود: چهارمین اردوی انتخابی تیم ملی کاراته ی ناشنوایان برای حضور در المپیک 2013 ناشنوایان برگزار می شود و از قم نيز سيدمرتضي جداري و ميثم اخوان در اين اردو حضور دارند.

وی یاد آور شد: بر اساس برنامه ريزي فدراسیون ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء، چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی کاراته ناشنوایان کشورمان برای حضور ماسبقات المپیک جهانی ورزش های ناشنوایان در تهران برگزار شد.

علیزاده همچنین عنوان داشت: این در حالی است که بیست و دومین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در سال 2013 را شهر صوفیه بلغارستان میزبانی خواهد کرد و به همین منظور تمرینات تیم ملی در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این اردو، محمد خدایار از البرز، محمدرضا هوشیار از تهران، سید امیر دانیالی از بوشهر، سید مرتضی جداری، میثم اخوان ارمکی از قم، حسین سند گل موخر از گلستان و سیداحمد موسوی از لرستان زیر نظر مربیان خود تمرین می کنند.

رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم اضافه کرد: تیم ملی کاراته ی ناشنوایان مرداد ماه سال جاری به بیست و دومین دوره المپیک تابستانی 2013 ناشنوایان که در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می شود، اعزام می شوند.

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