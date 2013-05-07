بیماران صعب العلاج منتظر مصوبه مجلس/ رفع مشکلات دارویی بیماران ام اس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین طریقت منفرد ظهر سه شنبه در بدو ورود به مازندران در جمع خبرنگاران در فرودگاه رامسر در خصوص داروهای تولید شده در داخل کشور برای بیماران خاص از جمله ام اس، گفت: داروهای تولید داخل از نظر کیفیت مورد پذیرش است لذا این بیماران مشکلی در تهیه داورهای مورد نیازخود ندارند.



وی ادامه داد: در خصوص بیماران صعب العلاج نیز منتظر تصویب بودجه آن در مجلس هستیم.



وی با اشاره به اینکه بیمارستانهای زیادی در مازندران در حال ساخت است، اظهار داشت: بیشترین مراکز درمانی کشور در مازندران وجود دارد.



طریقت منفرد افزود: به دلیل دور بودن برخی مراکز درمانی با ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استقلال این مراکز مورد بازبینی قرا می گیرد.



وزیر بهداشت گفت: افزایش کارآیی بیمارستانهای دولتی نیز نیاز به اصلاح ساختار دارد.



طریقت منفرد اظهار داشت: با این کار، خدمات مورد نیاز مراجعه کنندگان به نحو مطلوبی پاسخ داده می شود.



وزیر بهداشت، مهم ترین فعالیت خود را در این وزارتخانه ، اجرای برنامه پزشک خانواده، ارتقا بیمارستانهای دولتی و اصلاح ساختار آن دانست و تصریح کرد: پیشرفت برنامه پزشک خانواده در مازندران را با حضور پزشکان این طرح برسی خواهیم کرد.



به گزارش مهر، وزیر بهداشت در بدو ورود به شهرستان رامسر از بخش های مختلف بیمارستان 200 تختخوابی امام سجاد(ع) رامسر بازدید کرد و از نزدیک با روند درمان بیماران مطلع شد.



وی در این بازدید بر استفاده بهینه از تختهای بیمارستانی و ارائه خدمات درمانی مطلوب تاکید کرد.



رئیس بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر با اشاره به اینکه این بیمارستان دارای 200 تخت مصوب است، گفت: 168 تخت این بیمارستان اشغال است.



محمد رضا نیک نهاد، ظریب اشغال تختهای بیمارستان امام سجاد(ع) را 68 درصد عنوان و تصریح کرد: ظریب اشغال تخت برخی از بخشهای این بیمارستان از جمله آی سی یو، سی سی یو و آنکولوژی صد در صد است.



وی با بیان اینکه قدمت بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر به 40 سال می رسد، افزود: این بیمارستان علاوه بر مردم رامسر به شهرهای همجواراز جمله شرق گیلان نیز خدمات درمانی ارائه می دهد.



نیک نهاد با اشاره به اینکه آی سی یو، سی سی یو و آنکولوژی، داخلی، جراحی اطفال، زنان و زایمان وجراحی مغز و اعصاب از جمله بخشهای درمانی این بیمارستان محسوب می شوند، اظهار داشت: جراحی مغز و اعصاب نزدیک به ده سال در این مرکز انجام می شود.

برای واردات داروی بیماران خاص مشکلی نداریم



معاون درمان وزارت بهداشت نیز در حاشیه بازدید از بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در گفتگویی کوتاه گفت: در زمینه داروهای وارداتی این بیماران مشکل خاصی وجود ندارد.



حسن امامی رضوی افزود: تدابیری اندیشیده شد تا فشار ناشی از هزینه داروهای بیماران خاص به خانواده ها کاهش یابد.



وی ادامه داد: در صورت تصویب مجلس، اعتبار مورد نیاز برای این امر اختصاص می یابد.



