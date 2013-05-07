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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

باهنر:

سرای روزنامه نگاران سمنان موجب رفع چالش های اصحاب رسانه می شود

سرای روزنامه نگاران سمنان موجب رفع چالش های اصحاب رسانه می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به راه اندازی سرای روزنامه نگاران در این استان گفت: این امر در راستای رفع چالش های این صنف با استفاده از ظرفیت تعامل و تفاهم اصحاب رسانه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هوشنگ باهنر پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان  از راه اندازی سرای روزنامه نگاران در سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه سرای روزنامه نگاران با هدف ایجاد فضایی مناسب برای ارتباط، تعاملات و نشست های خانواده اطلاع رسانی در سمنان راه اندازه می شود، اظهار داشت: سرای روزنامه نگاران محلی برای انتقال تجربیات چهره های شاخص رسانه ای و مدیران با سابقه مطبوعاتی به نسل جدید روزنامه نگاران و مجالی برای همفکری های مستمر درباره کیفی سازی مطبوعات است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان  اضافه کرد: در این سرای، مشاوره حقوقی مطبوعات، برپایی جشنواره سالانه رسانه توسط سرای روزنامه نگاران، صدور کارت عضویت برای روزنامه نگاران و خبرنگاران، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی مطبوعات و تبلیغات و ... ارائه انجام می شود.

باهنر در پایان خاطر نشان کرد: سرای روزنامه نگاران می تواند در هم افزایی توان مطبوعات تلاش کند تا بسیاری از چالش های روزنامه نگاران با استفاده از ظرفیت تعامل و تفاهم اصحاب رسانه با یکدیگر برطرف شود.

کد مطلب 2049560

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