سرای روزنامه نگاران سمنان موجب رفع چالش های اصحاب رسانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هوشنگ باهنر پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از راه اندازی سرای روزنامه نگاران در سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه سرای روزنامه نگاران با هدف ایجاد فضایی مناسب برای ارتباط، تعاملات و نشست های خانواده اطلاع رسانی در سمنان راه اندازه می شود، اظهار داشت: سرای روزنامه نگاران محلی برای انتقال تجربیات چهره های شاخص رسانه ای و مدیران با سابقه مطبوعاتی به نسل جدید روزنامه نگاران و مجالی برای همفکری های مستمر درباره کیفی سازی مطبوعات است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان اضافه کرد: در این سرای، مشاوره حقوقی مطبوعات، برپایی جشنواره سالانه رسانه توسط سرای روزنامه نگاران، صدور کارت عضویت برای روزنامه نگاران و خبرنگاران، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی مطبوعات و تبلیغات و ... ارائه انجام می شود.

باهنر در پایان خاطر نشان کرد: سرای روزنامه نگاران می تواند در هم افزایی توان مطبوعات تلاش کند تا بسیاری از چالش های روزنامه نگاران با استفاده از ظرفیت تعامل و تفاهم اصحاب رسانه با یکدیگر برطرف شود.