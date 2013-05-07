ایجاد بانک اطلاعاتی معادن همدان ضروری است/ ضابطه مشخصی در استفاده از معادن وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدعلي محمدي ظهر سه شنبه در كارگروه توسعه معدن شهرستان همدان عنوان كرد: بايد در بخش معدن استان همدان ایجاد بانك اطلاعاتي در صدر برنامه ها قرار گیرد.

وي با اشاره به اينكه در ابتدا سازمان صنعت ومعدن همدان براي جمع آوري اطلاعات معادن با فرمانداری همكاري نكرد، اذعان كرد: بايد به طرف شناسايي ظرفيت هايي جديد در اين حوزه رفت.

وي با تاكيد براينكه از توجه به بخش معدن غفلت كرده ايم، ادامه داد: ضابطه خاصي در استفاده از معادن وجود ندارد و موانع و مشكلات زیادی نيز در این زمینه وجود دارد.

معاون فرماندار همدان با بیان اینکه تهيه طرح جامع معدني گاهي آنقدر طول مي كشد كه عملا استفاده از آن بي فايده خواهد بود، عنوان كرد: در برخي مناطق با محدوديت استفاده از معادن رو برو هستيم كه از جمله آن مي توان به حوزه آبريز سد اكباتان وا مام زاده محسن همدان اشاره كرد.

وي در پايان تاکید کرد: باید مكانيزمي پيدا كرد كه مردم در حل موانع محلي و بهره برادري از معادن شريك شوند.

همدان قطب توليد سنگ هاي تزييني در كشور است

معاون برنامه ريزي نظام مهندسي نيز در اين كارگروه گفت: استان همدان قطب توليد سنگ هاي تزييني در كشور است.

سيد نعمت الله حقيقي با اشاره به اينكه 20 معدن گابرو در منطقه چشمه قصابان متروكه رها شده، ادامه داد: مجموع مساحت معادن كشور به سه درصد از كل ايران ننیز مي رسد و اين در حالي است كه 11 درصد مساحت كشورمان زير نظر سازمان محيط زيست قرار دارد.

وي اذعان كرد: در شهر همدان سالانه پنج ميليون تن توليد سنگ لاشه محقق می شود كه مشخص نيست چهار ميليون تن آن از راه قانوني توليد مي شود يا غير قانوني؟.

حقیقی اشاره كرد: ايجاد زمينه بهره برادري از خوشه هاي سنگ هاي نيمه قيمتي براي اولين بار در همدان كليد خورده است .

وي با تاكيد براينكه براي ايجاد طرح جامعه معدن در استان بايد نيروي انساني مورد نياز آن را نيز داشت، ادامه داد: اساس اقتصاد معدني بر پايه خام فروشي است.

حقيقي در پايان گفت: تا زماني كه علم فرآوري معادن به استان نيايد همچنان بايد شاهد خام فروشي مواد باشيم.