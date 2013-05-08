تاراج معادن همدان در سايه بي برنامگي مدیران/ نقشه ها نياز به روغن كاري دارند

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان از لحاظ مساحت بيست وسومين استان كشور محسوب مي شود و از نظر ميزان ذخاير معدني كشور نیز رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

اما اين ظرفيت برجسته با توجه به مساحت كم استان همدان، زمینه استفاده از اين منابع را فراهم نكرده و همدان با وجود دارا بودن سالانه 140 ميليون تن ذخيره معدني اينك رده 18 كشوري را در برداشت مواد معدني به خود اختصاص داده است.

بررسی ها نشان دهنده آن است که اواخر سال گذشته اعلام شد كه دولت براي تامين كسري بودجه قصد دارد توسعه بيشتر بخش معادن را مدنظر قرار دهد و از اين رو به رده هاي استاني وزارت صنعت و معدن دستور پيگيري و ايجاد كارگروه معدن را داد.

در همین رابطه كارگروه بررسي بخش معدن استان همدان كه روز گذشته در فرمانداري همدان تشكيل شد چالش هايي داشت كه به خوبي خبر از بي برنامگي در اين حوزه مي داد.

39 معدن هم اكنون غير فعال است

در حالي رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از وجود 69 پروانه بهره برادري از معادن در استان همدان خبر مي داد كه 39 معدن آن هم اكنون غيرفعال است و ارائه اين آمار باعث شد كه برخي مسئولان در جلسه با نگاه واقع بينانه اي آن را غير واقعي بخوانند به طوريكه مديركل دفتر اقتصادي استانداري همدان نيز در اين باره گفت: نبايد به آمار ارائه شده از معادن فعال استان همدان نیز دلخوش بود.

احمد فضلعي با اشاره به اينكه بيشترین ماده معدني كه در همدان استخراج مي شود، شن و ماسه است، ادامه داد: فعاليت تنها 30 معدن در شان همدان نيست و فعاليت معادن شن و ماسه براي این منطقه مشكل ساز نيز شده است.

نقشه ها نياز به روغن كاري دارند

اما در ادامه فرماندار همدان نيز كه از عملكرد سازمان صنعت ومعدن خوشنود به نظر نمي رسيد با اشاره به عدم همكاري اين سازمان در جهت مشخص كردن معادني كه واقعا فعال هستند خطاب به سعید سياري، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، گفت: اگر نقشه هاي معادن فعال استان همدان نياز به بازنگري دارند اين كار باید سريعا انجام شود ولي ظاهرا كه نياز به يك روغن كاری دارند.

حسن قهرمانی مطلق نيز كه از فروش خام مواد معدني در استان همدان انتقاد مي كرد، ادامه داد: خيري در خام فروشي نيست و بايد به طرف ايجاد صنايع تبديلي و ارزش افزوده حرکت کرد.

اما صنعت و معدن در كشور و به خصوص در استان همدان با مشكل خام فروشي مواجه است به طوريكه معاون وزيرصنعت ،معدن و تجارت كه چندي پيش در همدان و در همايش "نقش معدن در توسعه اقتصادي و نقش مهندسي در بهبود فعاليت هاي معدنی"حضور يافته بود از اين نوع فروش مواد معدني انتقاد كرد وگفت: هرساله مقادير زيادي از ذخاير معدني كشور به صورت خام از كشور خارج مي شود كه اين امر موجب وارد شدن خسارات زيادي به ذخاير معدني كشور است.

وجيه الله جعفري اذعان كرد: ميزان درآمد زايي صادرات مواد معدني فرآوري شده سه و دو دهم برابر بيشتر از مواد معدني خام است در صورتي كه ميزان صادرات مواد خام در ايران هم اكنون از مواد فرآوري شده بيشتر است.

وي با بيان اينكه مواد معدني از ذخاير خدادادي طبيعت است، گفت: هزينه صرف شده براي انجام اكتشاف يك سرمايه گذاري بزرگ است كه سوددهي آن بسيار بيشتر از مقدار اوليه خامي است.

معاون معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نيز در خصوص خام فروشي مواد معدني عنوان كرد: با توجه به اينكه ذخاير معدنی بالايي در استان همدان وجود دارد اما به علت نداشتن صنايع معدني، صادرات و ارزش افزوده براي مواد معدني در این استان وجود ندارد.

شخم خوردن معادن سليس ارزانفود

اما در ادامه كارگروه معدن شهرستان همدان بخشدار همدان با اشاره به مشكلات بخش معدن در شهرستان همدان گفت: در بازديدي كه از معادن سليس ارزانفود داشتيم عرصه زيادي به واقع شخم زده شده و 40 بيل مكانيكي در آنجا در حال فعاليت بود كه باعث شده چهار ميليارد ريال از منابع به طور غيرقانوني به تاراج رود.

سازمان صنعت ومعدن همكاري نكرد

در ادامه جلسه و در حالي كه فرماندار همدان نشست را براي حضور در جلسه ديگري ترك كرد، معاون عمراني و برنامه ريزي وی در سخناني شديدانه از سياست هاي سازمان صنعت ومعدن به انتقاد پرداخت و گفت: براي شناسايي معادن فعال شهرستان، سازمان صنعت و معدن با این مجموعه همكاري نكرد و نه تنها كاري در بخش معدن صورت نگرفت بلكه در برابر كار ما موانعي نيز ايجاد كرده اند.

من نمي دانم كه ما مگر عربي صحبت مي كنيم يا انگليسي

محمدعلی محمدي كه بر خلاف فرماندار كه معتقد به واگذاري معادن به روستاييان بود، بيان كرد: قرار نيست كه براي استخراج هر معدني روستاييان را وارد اين كار كنيم.

در حالي كه كارگروه معدن شهرستان همدان در حال پايان يافتن بود و سعيد سياري تا اين لحظه سكوت اختيار كرده بود در سخناني انتقادي گفت: من نمي دانم كه ما مگر عربي صحبت مي كنيم يا انگليسي!؟، بنده در چندين جلسه اين مسائل را با معاون برنامه ريزي استاندار مطرح كردم و ما در كارهايمان شعار نمي دهيم.

وي ادامه داد: آشفتگي صنعت معدن در استان عشايري چون همدان نيز وجود دارد و زماني كه مي خواستيم به بازديد معادن سيليس ارازنفود برويم به ما گفتند ممكن است روستاييان با شما دچار زدوخورد شوند اما با اين حال رفتيم و بازديد نيز انجام شد و واقعا بولدوزرهاي متعددي در عرصه زيادي در حال بهره برداری از معادن بودند.

در نقش اپوزيسيون وارد نشويم

وي با تاكيد براينكه در نقش اپوزيسيون وارد نشويم، ادامه داد: خروجي كارها بايد براي نظام باشد.

وي ادامه داد: استان همدان يكي از استان هايي است كه كار در آن راحت است ومسئولان خوبي دارد كه خوب نظر مي دهند و اگر مي بينيم كه برخي به بيرون از عرصه معدني كه به آنان واگذار شده وارد مي شوند از بي عرضگي ماست.

وي در پايان خطاب به معاون برنامه ريزي فرماندار همدان گفت: هرفردي كه به شما اطلاعات در خصوص معادن را نداده به من معرفي كنيد تا با او برخورد كنم.

نمي خواهيم خود را با روستاييان درگير كنيم

اما معاون برنامه ريزي استاندار همدان نيز به عنوان فصل الخطاب گفت: بايد معارضين احتمالي معادن مشخص شوند و ما نمي خواهيم خود را با روستاييان درگير كنيم.

حسن خيريانپور بيان كرد: برخورد قضايي با خاطيان در آخرين مرحله قرار دارد و بايد رفتار مسالمت آميزي با ساكنان اطراف معادن داشته باشيم.

وي در پايان عنوان كرد: در شرايط مساوي واگذاري معدن اولويت واگذاري به مردم اطراف آن معدن است.

گفتگو هاي مسئولان در اين جلسه نشان داد كه بدون شك برنامه مشخص و سياست گذاري معيني براي اين بخش در استان وجود ندارد تا جايي كه تناقض در ديدگاهاي مسئولان اجرايي بسيار مشهود است.

اميد است در برنامه ريزي براي توسعه بخش معدن در استان همدان به همه زواياي آن توجه شود.

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گزارش: بهنام نادری فصیح