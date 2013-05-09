پیام انقلاب اسلامی ایران بدون مرز است و تمام جهان را فرا می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی و آموزشی نور شهرستان قروه اظهار داشت: اسلام هویتی قدرتمند دارد و براساس اصول فطری مورد پذیرش انسان ها است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران با پیروزی خود طاغودت زدایی کرد چرا که فرهنگی که در این رژیم حاکم بود ضد اسلام و آموزه های قرآنی بود و با پيروزي انقلاب اسلامي ايران اين رويكرد به صورت كلي تغيير كرد و دستورات دين مبين اسلام در سراسر كشور حاكم شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این انقلاب مردمی به دنبال تثبیت جایگاه خود در نظام بود که دشمنان برای ممانعت از این تحول در جهان اسلام جنگ تحمیلی را به راه انداختند و در نهایت این جنگ نیز به سود ایران اسلامی به پایان رسید.

حجت الاسلام خاموشی یادآور شد: مهمترین رسالت ما در حوزه فرهنگ انقلابی تربیت نسلی است که بتوانند ارزش های معنوی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را درک کنند تا آنان نیز این ارزش ها را به نسل های آینده منتقل کرده و انقلاب را حفظ کنند.

وی بیان کرد: اگر مقام معظم رهبری در سفر خود به کردستان این استان را استانی فرهنگی می نامند، تاکیدی بر رسالت متولیان حوزه فرهنگ و هنری دارند که انقلاب فرهنگی ایران را باید بیش از پیش گسترش و توسعه دهند و خوشبختانه كردستان ظرفيت هاي بسيار خوبي را در اين عرصه در اختيار دارد كه بايد از اين ظرفيت به شكل بهتري استفاده كرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: طی چند سال گذشته سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه معرفی و ترویج فرهنگ اسلامی و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس اقدامات ارزشمندی انجام داده و پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وي با اشاره به لزوم تلاش در راستاي ترويج فرهنگ ديني و همچنين توجه بيشتر به اشاعه فرهنگ دفاع مقدس يادآور شد: استفاده از شيوه هاي مختلف در اين زمينه مي تواند جامعه را به سمت و سوي بهتري سوق داده و جوانان را در اين حوزه جذب كند و به همين دليل انتظار مي رود كه در اين بخش شاهد فعاليت هاي بهتري از سوي تمامي متوليان امر باشيم.

مجتمع فرهنگی و آموزشی نور شهرستان قروه با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان، فرماندار و روسای ادارات و جمعی از روحانیان و طلاب شهرستان قروه در زمینی به مساحت دو هزار و 130 مترمربع و زیربنای 800 مترمربع در دو طبقه با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.