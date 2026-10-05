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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

عظیمی: داده‌های اورژانس شاهرود باید مبنای شناسایی نقاط پرخطر شود

عظیمی: داده‌های اورژانس شاهرود باید مبنای شناسایی نقاط پرخطر شود

شاهرود- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی شاهرود با تأکید بر استفاده از اطلاعات حوادث برای شناسایی نقاط پرخطر، خواستار تصمیم‌گیری پیشگیرانه دستگاه‌های مسئول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهسا عظیمی شامگاه دوشنبه در همایش جان‌باختگان حوادث ترافیکی در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به حوادث اخیر منطقه اظهار کرد: در یکی از حوادث، واژگونی یک دستگاه نیسان ۱۷ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت و در حادثه‌ای دیگر نیز واژگونی اتوبوس به مصدومیت ۲۴ نفر منجر شد.

وی افزود: این حوادث نشان می‌دهد که تصادف تنها در لحظه وقوع، موضوع اورژانس نیست و باید پیش از حادثه برای کاهش خطر اقدام کرد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی شاهرود، سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، استفاده از تلفن همراه و رعایت نکردن اصول ایمنی کودکان را از عوامل مؤثر در حوادث ترافیکی دانست و توضیح داد: کمربند ایمنی و کنترل سرعت تنها قوانین راهنمایی و رانندگی نیستند، بلکه مداخلات مؤثر برای حفظ سلامت و کاهش شدت آسیب‌ها محسوب می‌شوند.

عظیمی با تأکید بر ضرورت آمادگی سیستم امدادی در حوادث بزرگ بیان کرد: در چنین شرایطی تنها رسیدن آمبولانس اهمیت ندارد، بلکه ایمنی صحنه، تریاژ مصدومان، اعزام منابع کافی، توزیع مناسب بیماران میان بیمارستان‌ها و حفظ پوشش سایر مأموریت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی استفاده از داده‌های اورژانس برای شناسایی نقاط پرخطر را ضروری دانست و افزود: اطلاعات مربوط به محل، زمان و نوع حوادث و گروه‌های آسیب‌پذیر باید مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول برای اجرای اقدامات پیشگیرانه قرار گیرد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شاهرود همچنین کودکان را از آسیب‌پذیرترین قربانیان حوادث ترافیکی عنوان کرد و افزود: پشت هر یک فوتی در آمار، یک انسان و یک خانواده قرار دارد و اگر آن فرد کودک باشد، با یک آینده از دست رفته مواجه هستیم؛ بنابراین آموزش ایمنی باید از دوران کودکی و مدرسه آغاز شود.

عظیمی با اشاره به نقش مردم در زنجیره نجات خاطرنشان کرد: هنگام تماس با ۱۱۵ باید اطلاعات دقیق محل حادثه و تعداد مصدومان اعلام شود و مردم از تجمع، فیلمبرداری یا جابه‌جایی غیر اصولی مصدومان که می‌تواند جان خود و دیگران را به خطر بیندازد، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: هدف فقط رسیدن سریع‌تر آمبولانس نیست، بلکه باید با پیشگیری، نیاز به آمبولانس کاهش یابد، تصادفات کمتر شود و در صورت وقوع حادثه نیز شدت آسیب‌ها به حداقل برسد.

کد مطلب 6969067

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