به گزارش خبرنگار مهر، مهسا عظیمی شامگاه دوشنبه در همایش جان‌باختگان حوادث ترافیکی در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به حوادث اخیر منطقه اظهار کرد: در یکی از حوادث، واژگونی یک دستگاه نیسان ۱۷ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت و در حادثه‌ای دیگر نیز واژگونی اتوبوس به مصدومیت ۲۴ نفر منجر شد.

وی افزود: این حوادث نشان می‌دهد که تصادف تنها در لحظه وقوع، موضوع اورژانس نیست و باید پیش از حادثه برای کاهش خطر اقدام کرد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی شاهرود، سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، استفاده از تلفن همراه و رعایت نکردن اصول ایمنی کودکان را از عوامل مؤثر در حوادث ترافیکی دانست و توضیح داد: کمربند ایمنی و کنترل سرعت تنها قوانین راهنمایی و رانندگی نیستند، بلکه مداخلات مؤثر برای حفظ سلامت و کاهش شدت آسیب‌ها محسوب می‌شوند.

عظیمی با تأکید بر ضرورت آمادگی سیستم امدادی در حوادث بزرگ بیان کرد: در چنین شرایطی تنها رسیدن آمبولانس اهمیت ندارد، بلکه ایمنی صحنه، تریاژ مصدومان، اعزام منابع کافی، توزیع مناسب بیماران میان بیمارستان‌ها و حفظ پوشش سایر مأموریت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی استفاده از داده‌های اورژانس برای شناسایی نقاط پرخطر را ضروری دانست و افزود: اطلاعات مربوط به محل، زمان و نوع حوادث و گروه‌های آسیب‌پذیر باید مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول برای اجرای اقدامات پیشگیرانه قرار گیرد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شاهرود همچنین کودکان را از آسیب‌پذیرترین قربانیان حوادث ترافیکی عنوان کرد و افزود: پشت هر یک فوتی در آمار، یک انسان و یک خانواده قرار دارد و اگر آن فرد کودک باشد، با یک آینده از دست رفته مواجه هستیم؛ بنابراین آموزش ایمنی باید از دوران کودکی و مدرسه آغاز شود.

عظیمی با اشاره به نقش مردم در زنجیره نجات خاطرنشان کرد: هنگام تماس با ۱۱۵ باید اطلاعات دقیق محل حادثه و تعداد مصدومان اعلام شود و مردم از تجمع، فیلمبرداری یا جابه‌جایی غیر اصولی مصدومان که می‌تواند جان خود و دیگران را به خطر بیندازد، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: هدف فقط رسیدن سریع‌تر آمبولانس نیست، بلکه باید با پیشگیری، نیاز به آمبولانس کاهش یابد، تصادفات کمتر شود و در صورت وقوع حادثه نیز شدت آسیب‌ها به حداقل برسد.