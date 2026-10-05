به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم پدیده گردوغبار و تأثیر آن بر جو استان کرمان گفت: شرایط آلودگی هوا به صورت مستمر و لحظه‌ای از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا پایش می‌شود.

وی با بیان اینکه سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت بحران استان کرمان است، افزود: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مراکز آموزشی برای فردا سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، متناسب با تغییرات شاخص کیفیت هوا و پیش‌بینی‌های جوی اتخاذ خواهد شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان تأکید کرد: هرگونه تصمیم در خصوص تعطیلی یا تغییر در ساعات کاری، بلافاصله پس از جمع‌بندی نهایی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

نژادخالقی، افزود: شهروندان برای اطلاع از آخرین تصمیمات درباره فعالیت ادارات و مدارس پیش از خروج از منزل اطلاعیه‌های رسمی را از طریق شبکه‌های اجتماعی روابط عمومی استانداری کرمان، صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.