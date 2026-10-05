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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

تداوم آلودگی هوا؛ آیا ادارات و مدارس کرمان سه‌شنبه تعطیل می شوند؟

تداوم آلودگی هوا؛ آیا ادارات و مدارس کرمان سه‌شنبه تعطیل می شوند؟

کرمان- مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: تصمیم‌گیری پیرامون نحوه فعالیت مدارس و ادارات برای روز سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه، پس از بررسی آخرین داده‌های جوی و استعلام از مراجع ذیصلاح اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم پدیده گردوغبار و تأثیر آن بر جو استان کرمان گفت: شرایط آلودگی هوا به صورت مستمر و لحظه‌ای از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا پایش می‌شود.

وی با بیان اینکه سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت بحران استان کرمان است، افزود: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مراکز آموزشی برای فردا سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، متناسب با تغییرات شاخص کیفیت هوا و پیش‌بینی‌های جوی اتخاذ خواهد شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان تأکید کرد: هرگونه تصمیم در خصوص تعطیلی یا تغییر در ساعات کاری، بلافاصله پس از جمع‌بندی نهایی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

نژادخالقی، افزود: شهروندان برای اطلاع از آخرین تصمیمات درباره فعالیت ادارات و مدارس پیش از خروج از منزل اطلاعیه‌های رسمی را از طریق شبکه‌های اجتماعی روابط عمومی استانداری کرمان، صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.

کد مطلب 6968917

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