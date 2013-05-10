احمدی نژاد این آخری دارد "خراب" می کند/ "حزب" را بیندازید سطل آشغال

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید محمود نبویان عصر پنجشنبه در همایش "حماسه سیاسی و انتخابات 92" با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی روسای جمهور مختلفی مثل بنی صدر، هاشمی و خاتمی روی کار آمده اند، اظهار داشت: بسیاری از ارزشهای ذیل حاکمیت این روسای جمهور تضعیف شد.

وی با بیان اینکه در ذیل حاکمیت برخی روسای جمهور مقابله های جدی با رهبری صورت گرفت، ادامه داد: در دولت کارگزاران عملا اعلام شد که این دولت طرفدار لیبرالیسم است و این در حالی بود که لیبرالیسم با تمام ارزشهای اسلامی مخالف است.

حجت الاسلام نبویان با بیان اینکه در دولت اصلاحات نیز جایی از اسلام نمانده بود که به آن حمله نکرده باشند ادامه داد: در دولت اصلاحات آنقدر به رهبر معظم انقلاب فشار آوردند که ایشان گفتند اگر اندکی دیگر فشار آورده شود ایران را کربلا خواهم کرد.

وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت نهم عدالت و ظلم ستیزی و دفاع از رهبری به صورت یک گفتمان مطرح شد، افزود: رهبر معظم انقلاب در آن زمان گفتند که این دولت قطار انقلاب را در ریل قرار داده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه متاسفانه امروز پرچمدار این گفتمان در دولت دهم به "جدول" زده است، افزود: با این حال نباید از گفتمان عدالت طلبی و ظلم ستیزی دست بکشیم و دوباره به دوران اصلاحات برگردیم.

حجت الاسلام نبویان با اشاره به اینکه باید این گفتمان حفظ شود، بیان داشت: احمدی نژاد این "آخری" دارد "خراب" می کند؛ البته همه ما آدم هستیم، باید از خودمان هم بترسیم.

وی با اشاره به اینکه گفتمان عدالت طلبی و ظلم ستیزی گفتمان شهدا و انقلاب است، بر ضرورت حفظ این گفتمان تاکید کرد و ادامه داد: امروز رئیس جمهوری می خواهیم که مقلد کامل رهبری باشد.

حجت الاسلام نبویان با بیان اینکه ما در جبهه پایداری به دنبال بازیهای سیاسی نیستیم افزود: "حزب" و این جور چیزها را هم بیندازید سطل آشغال!آنچه که انجام می دهیم فقط تکلیف است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح یک واجب شرعی است، عنوان کرد: مگر "بازی مان" می آید که با یک ائتلاف هر کدام دو سه وزیر را معرفی کنیم؟!

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به روند انتخاب کاندیدای این جبهه افزود: ابتدا روی 35 نفر بررسیها صورت گرفت و در انتها به چهار نفر جلیلی، لنکرانی، فتاح و میرکاظمی رسیدیم. بعد از این مرحله با بررسیهای صورت گرفته کاندیدای نهایی جبهه آقای لنکرانی شدند.

حجت الاسلام نبویان با انتقاد از موضوع ائتلاف گفت: ائتلاف یعنی اصلح را کنار بگذاریم و به کسی رای بدهیم که اصلح نیست. اگر به این موضوع رسیدیم که مثلا آقای لنکرانی اصلح است و به دلایلی به کس دیگری رای بدهیم کار حرام انجام داده ایم.

وی با اشاره به پشتیبانی وزرای قوی چون میرکاظمی، سلیمانی، فتاح و معاون اول سابق رئیس جمهوری دکتر داوودی از لنکرانی، ادامه داد: آنچه که امروز لازم داریم گفتمان ارزشی و انقلابی است.