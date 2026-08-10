قربانی: ستارگان ساری محروم نیست/ منتظر اعلام نظر فدراسیون کشتی هستیم

مرتضی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم ستارگان پاس ساری برای حضور در فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد اظهار کرد: واقعیت این است که ما از دوران نوجوانی به ورزش کشتی علاقه‌مند و عاشق این رشته ورزشی هستیم. اتفاقات و مشکلاتی که پیش آمد، هیچ‌وقت باعث نمی‌شود به دلیل ناراحتی شخصی از حضور در لیگ کناره‌گیری کنیم و هواداران و مردمی را که پیگیر مسابقات لیگ در ساری هستند، نادیده بگیریم.

وی گفت: پیگیری مردم و هواداران برای ما بسیار ارزشمند است. چند ماه است که مردم به ما مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند و می‌پرسند امسال چه کار می‌کنید، آیا تیم قوی می‌دهید، کشتی‌گیر خارجی می‌گیرید یا از ملی‌پوشان استفاده می‌کنید. این پیگیری‌ها مسئولیت ما را بیشتر می‌کند و باید با برنامه وارد مسابقات شویم.

سرمربی ستارگان پاس ساری ادامه داد: ما در ۱۵ سال گذشته ثابت کرده‌ایم که باشگاهی ثبت‌شده هستیم و با وجود همه سختی‌ها در لیگ حضور داشته‌ایم. در سال‌هایی با قدرت بیشتری و با اسپانسر وارد شدیم و چند کشتی‌گیر خارجی و ملی‌پوش جذب کردیم. در این سال‌ها بیش از ۱۵ کشتی‌گیر خارجی که قهرمان جهان و المپیک بودند، در ایران با تیم ما کشتی گرفتند و بیش از ۳۰ کشتی‌گیر ملی‌پوش در رده‌های سنی مختلف نیز جذب باشگاه شدند که آخرین آنها در دو سه سال اخیر کامران قاسم‌پور، رضا مومنی و رضا عطری بودند.

قربانی با اشاره به اتفاقات فصل گذشته لیگ برتر و محرومیتش گفت: اینکه بخواهیم به دلیل یک اتفاق یا ناراحتی کناره‌گیری کنیم و همه این سابقه و زحمات را نادیده بگیریم، درست نیست. سال گذشته هم اگر در سالن مسابقه ندادیم، به این دلیل بود که واقعاً شرایط حضور کشتی‌گیر محروم را نداشتیم. با این حال، مجدداً اعلام آمادگی کرده‌ایم و اگر خدا بخواهد و رئیس فدراسیون اجازه حضور بدهد، با قدرت در لیگ حاضر می‌شویم.

وی درباره محرومیت خود و باشگاه ستارگان ساری گفت: بنده به عنوان سرمربی باشگاه یک سال محروم شده‌ام و به محرومیتم نیز اعتراض نکردم. اگر تا پایان محرومیتم اجازه حضور در مسابقات را نداشته باشم، مشکلی نیست. اما باشگاه ستارگان ساری محروم نیست و فقط ۱۰۰ میلیون تومان از سوی کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جریمه نقدی شده که مشکلی برای پرداخت آن نداریم. باشگاه در طول این سال‌ها کادر فنی و تشکیلات خودش را داشته و همچنان منسجم در صحنه حضور دارد. باشگاه کار خودش را دنبال می‌کند و باید ببینیم نظر فدراسیون چیست.

سرمربی ستارگان پاس ساری درباره مکاتبات انجام‌شده برای حضور این تیم در لیگ برتر گفت: باشگاه طبق قانون، آمادگی رسمی خود را از طریق هیئت کشتی استان مازندران اعلام کرده است. هیئت کشتی استان نیز نامه اعلام آمادگی ما را برای فدراسیون کشتی ارسال کرده است. با رئیس سازمان لیگ نیز به صورت تلفنی و پیامکی در ارتباط هستیم و تقریباً هفته‌ای یک‌بار با او صحبت می‌کنیم.

وی تأکید کرد: رئیس سازمان لیگ هم به ما گفته‌اند که صبر کنیم تا فدراسیون نظر نهایی را اعلام کند. آخرین صحبتی که با او داشتیم این بود که باشگاه ستارگان ساری محروم نیست و شخص مرتضی قربانی از حضور روی تشک محروم شده است. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم فدراسیون چه تصمیمی اعلام می‌کند.

قربانی گفت: تمرکز ما بر حضور در لیگ است. اعضای کادر فنی، هواداران باشگاه و مردم ساری و شهرهای دیگر که ستارگان را به عنوان یک باشگاه شناخته‌شده در ۱۵ سال گذشته می‌شناسند، منتظر حضور تیم هستند. احساس می‌کنم اگر بخواهند جلوی حضور باشگاه ستارگان ساری را بگیرند، این تصمیم هم غیرقانونی و هم غیرمنطقی است و هیچ‌کس پذیرای چنین مسئله‌ای نیست.

وی تأکید کرد: اگر اشتباهی از طرف بنده صورت گرفته، در کمیته انضباطی بررسی شده و ما اعتراضات خود را نیز مطرح کردیم. اگر نتیجه‌ای نگرفتیم، نظر کمیته انضباطی را پذیرفتیم و یک سال محرومیت بنده را نیز پذیرا بودیم. اما برخورد با حضور باشگاه ستارگان ساری در لیگ، نه منطقی است و نه قانونی. منتظریم ببینیم نظر نهایی فدراسیون کشتی چه خواهد بود.