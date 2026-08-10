  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۹

توقیف یکدستگاه وانت حامل ۲ تن چوب آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل

توقیف یکدستگاه وانت حامل ۲ تن چوب آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل

اردبیل- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل  از توقیف یکدستگاه وانت نیسان حامل ۲ تن چوب آلات قاچاق جنگلی توسط مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل خبر داد.

بایرام حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدام به موقع ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل یکدستگاه وانت نیسان حامل چوب آلات قاچاق جنگلی که از طریق استان همجوار وارد استان شده بود در جاده آستارا به اردبیل توقیف و محموله قاچاق ضبط شد

وی افزود: در این راستا یک نفر متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل از مردم و دوستداران طبیعت درخواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب منابع طبیعی و قاچاق فرآورده‌های جنگلی مراتب را بصورت شبانه روزی به شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.

کد مطلب 6912663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها