توقیف یکدستگاه وانت حامل ۲ تن چوب آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل

بایرام حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدام به موقع ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل یکدستگاه وانت نیسان حامل چوب آلات قاچاق جنگلی که از طریق استان همجوار وارد استان شده بود در جاده آستارا به اردبیل توقیف و محموله قاچاق ضبط شد

وی افزود: در این راستا یک نفر متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل از مردم و دوستداران طبیعت درخواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب منابع طبیعی و قاچاق فرآورده‌های جنگلی مراتب را بصورت شبانه روزی به شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.