عملیات گروه مقاومت سوریه علیه پایگاه اسرائیل+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اولیالبأس بامداد امروز دوشنبه از هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در غرب درعا در جنوب سوریه خبر داد.
بر اساس این گزارش، حمله به پایگاه العکو در پادگان الجزیره متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا انجام شده است. اولیالبأس با انتشار ویدئویی اعلام کرد که این تصاویر بخشی از حمله مستقیم و متمرکز به این پایگاه را نشان میدهد.
گروه مذکور تصریح کرد که این حمله در واکنش به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و برای گرفتن انتقام خون قربانیان انجام شده است.
اولیالبأس از زمان اعلام موجودیت خود در چند ماه گذشته مسئولیت چندین درگیری با نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه را بر عهده گرفته است.
این گروه نخستین بار ۹ ژانویه ۲۰۲۵ با نام «جبهه آزادسازی جنوب» از طریق تلگرام اعلام موجودیت و تاکید کرد که تجهیزات نظامی متعلق به نظام بشار اسد را در اختیار دارد.
این گروه پس از آن از اجرای چند عملیات علیه نیروهای رژیم صهیونیستی خبر داد که یکی از آنها ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ انجام شد.
اولیالبأس ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ نام خود را به «جبهه مقاومت اسلامی در سوریه ـ اولیالبأس» تغییر داد و اعلام کرد این تغییر به دلیل وجود گروههای دیگری با نام قبلی در همان منطقه انجام شده است.
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