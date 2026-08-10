به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش های آبی در حالی برای اعزام ورزشکاران خود در هر سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آماده می شود که پاداشی ویژه برای مدال آورانش در این بازی ها مصوب کرده است.

بر این اساس ورزشکاران ورزش های آبی که در ناگویا موفق به کسب مدال طلا شوند، ۴ میلیارد تومان پاداش دریافت می کنند. این پاداش برای مدال آوران نقره و برنز به ترتیب ۲ میلیارد و یک میلیارد تومان مصوب شده است. همچنین شناگران و شیرجه‌روهایی که موفق به صعود به فینال بازی های آسیایی شوند، ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

با این پاداش که از رقم مصوب به عنوان پاداش پای سکوی کمیته ملی المپیک هم بیشتر است، این پرسش مطرح است که « فدراسیون ورزش های آبی چقدر شانس مدال آوری ورزشکارانش در بازی های آسیایی و اختصاص این پاداش مصوب به آنها را متصور است؟»

محمد بیداریان سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های آبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ورزشکاران مان نیاز به تقویت انگیزه دارند، آنها باید به این باور می رسیدند که تلاش های شان برای رسیدن به ایده آل ترین آمادگی ممکن جهت نتیجه گیری، دیده می شود. بر همین اساس بود که پرداخت پاداش به آنها در هیئت رئیسه فدراسیون مطرح و به تصویب رسید.

وی در واکنش به اینکه «ورزش های آبی از رشته های پرمدال در بازی های آسیایی است، برای تیم اعزامی ایران چقدر احتمال مدال آوری وجود دارد؟»؛ خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است ورزشکاران مان در هر سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو برای مدال تمرین می کنند اما باید این را در نظر گرفت که به خاطر جنگ رمضان و شرایط خاص ایجاد شده در کشور، آنها عملا ۴۰ روز از برنامه های تمرینی خود و رقیبان شان در دیگر کشورها عقب هستند. به خاطر همین شرایط نتوانستند برنامه تدارکاتی کاملی داشته باشند.

سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های آبی تاکید کرد: البته واترپلو در تورنمنتی به میزبانی روسیه شرکت کرد و در تلاش برای مهیا کردن یک تورنمنت دیگر برای این تیم هستیم. سام واژیر که حساب زیادی روی او باز شده است قبل از بازی های آسیایی، در مسابقات قهرمانی جوانان جهان به میزبانی کرواسی شرکت می کند و همین حضور برای او، پروسه آماده سازی خوبی پیش از ناگویا خواهد بود.

بیداریان ادامه داد: محمد مقدسی دیگر نماینده شیرجه ایران در بازی های آسیایی است. ترکیب واژیر و مقدسی در شیرجه هماهنگ شانس مدال آوری دارد اما بیشتر از مدال روی فینالیست شدن این ترکیب تمرکز داریم که برای آن هم پاداشی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با یادآوری اعزام ۴ شناگر به بازی های آسیایی تصریح کرد: عبدلی در دوره گذشته بازی های آسیایی در ۵۰ متر کرال سینه دهم شد. او نسبت به قبل انگیزه بیشتری دارد، در بازی های کشورهای اسلامی هم اولین طلای کاروان ایران را کسب کرد. با این حال نمی توان با قاطعیت از مدال آوری اش صخبت کرد اما ناامید هم نیستیم. او در آلمان پیگیر تمریناتش است و می دانیم که در ناگویا خیلی بهتر از دوره قبل خواهد بود.

سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های آبی با یادآوری پیشینه مدال آوری ورزشکاران این فدراسیون در بازی های آسیایی گفت: واترپلو در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی، بعد از حدود ۴ دهه صاحب مدال برنز شد. شیرجه هم در بازی های دهلی و بازی های بعد از آن مدال گرفت. در بازی های آسیایی تهران هم در شنا صاحب مدال شدیم. بنابراین مدال آوری ورزشکاران ورزش های آبی قابل تکرار است.

محمد بیداریان تاکید کرد: البته که با توجه به شرایط جنگی و وضعیت دیگر کشورها در ورزش های آبی، مدال آوری خیلی هم راحت نیست. در کل تمرکز اصلی روی فینالیست شدن در دو رشته شنا و شیرجه است اما به امید دستیابی به مدال و تقویت انگیزه ها برای آن، پاداش های ویژه را مصوب کردیم.