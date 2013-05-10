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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

«خدمتکار و پروفسور» از نمایشگاه کتاب رفتند

«خدمتکار و پروفسور» از نمایشگاه کتاب رفتند

نسخه‌های چاپ اول رمان «خدمتکار و پروفسور» در نمایشگاه کتاب تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خدمتکار و پروفسور» رمانی نوشته یوکو اوگاوا نویسنده زن ژاپنی است که چاپ اول آن طی روزهای اسفند 91 از چاپخانه خارج شد.

این رمان که توسط کیهان بهمنی ترجمه شده بود، دیروز پنجشنبه با حضور وی امضا و به دست خریداران کتاب رسید.

ناشر این کتاب نشر آموت است که نوبت اول چاپ آن را با هزار و 100 نسخه راهی بازار نشر کرده بود.

مسئولان این نشر می‌گویند، چاپ دوم این کتاب به نمایشگاه نرسید، اما پس از اتمام نمایشگاه، کارهای مربوط به چاپ دوم آن را انجام داده و ظرف ماه‌های آینده نسخه‌های نوبت دوم چاپ آن را به بازار نشر عرضه خواهند کرد.

کد مطلب 2051284

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