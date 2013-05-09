به گزارش خبرنگار مهر، اشرف ابوالیزید، شاعر، رماننویس، روزنامهنگار و منتقد عرب است که در سال 1963در شهر بنها در مصر بهدنیا آمد. از این شاعر و منتقد مصریتبار که مهمترین سالهای زندگی فکری و هنری خود را با دغدغهی وطن و دور از او زندگی کرده است، تا به حال پنج مجموعهشعر با نامهای «زمزمههای دریا» (وشوشة البحر)، «صدفها» (الأصداف)، «خاطرات سکوت» (ذاکرة الصمت)، «بر بند مرگ» (فوق صراط الموت) و «خاطرات پروانهها» (ذاکرة الفراشات) بهچاپ رسیده است.
در میان این مجموعههای شعری که تاکنون به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شدهاند، توجه زیادی به سرنوشت سرزمین مادری شاعر و نواسانات سیاسیاجتماعی دیده میشود. شاعر در حجم انبوهی از شعرهای خود کژفهمیها و نادانستگیهای سردمداران تمدن عرب را که منجر به هجرت او از دامان این مادر شده بیان میکند و همواره از دور چشمی بر این سرزمین پهناور و «نیل» که او را به خود میخواند دارد.
«خاطرات پروانهها» گزیدهای فارسی از مجموعههای نامبرده است که در آن شعرهایی که «درد مشترک» شاعر را فریاد میزنند، گردآوری شده است.
این کتاب ساعت 18 امروز در غرفه نشر افراز در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی خواهد شد.
