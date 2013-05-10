روزهای پایانی نمایشگاه افت ریالی فروش را جبران کرد

نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد مخاطبان در روزهای پایانی نمایشگاه، افزایش یافته و این مسئله موجب شده افت ریالی این انتشارات نسبت به سال گذشته جبران شود، گفت: چند روز اول نمایشگاه، روزهای بسیار خلوتی بود؛ بهگونهای که قدیانی نسبت به سال گذشته، 20 درصد افت ریالی داشت، اما دیروز و امروز با توجه به اینکه روزهای پایانی نمایشگاه است و وضعیت تبلیغات و اطلاعرسانی هم به نسبت روزهای پیش کمی بهتر شده، «افت ریالی» ما جبران شد.
او در ادامه به اینکه «افت عددی» انتشارات قدیانی جبران نشده، اشاره کرد و افزود: ما این چند روز توانستهایم خود را به فروش ریالی معادل سال پیش برسانیم، اما تورم امسال، قابل قیاس با سال گذشته نیست. به همین خاطر افت عددی ما جبران نشده؛ اگر ما سال پیش 100 عنوان کتاب فروختهایم، امسال این میزان، برای مثال، به 70 عنوان رسیده است.
انتشارات قدیانی با 2300 عنوان که 102 عنوان آن چاپ نخست است در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب شرکت کرده است. مدیر انتشارات قدیانی، «14 قصه، 14 معصوم» و«شازده کوچولو» با ترجمه مصطفی رحماندوست را جزو پرفروشترین کتابهای این نشر معرفی میکند.
نادر قدیانی همچنین بیان کرد: ناشرانی که خوب فعالیت میکنند و توانستهاند مخاطبان خود و نیاز و سلیقهشان را بشناسند و خود را به آنها معرفی کنند در نمایشگاه امسال هم توانستند کتابها و عناوین تازهشان را ارائه کنند و به فروش برسانند.
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