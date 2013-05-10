به گزارش خبرگزاری مهر، سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم سالروز تاسیس رادیو النور وابسته به مقاومت لبنان بازتاب گسترده ای در رسانه های گوناگون داشته است.

روزنامه القدس العربی آورده است: سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز پنجشنبه بر ایستادگی در کنار سوریه برای آزادی جولان اشغالی تاکید کرد و هدف از تجاوز اسرائیل به سوریه را خارج کردن سوریه از معادله درگیری با این رژیم توصیف کرد.

این روزنامه بیان کرد: سید حسن نصرالله گفت: اسرائیل اعتراف کرده است که منبع قوت مقاومت سوریه است و به همین منظور در راستای خارج کردن آن از صحنه و محاصره مقاومت در لبنان و فلسطین حرکت می کند و هدف از تحرکات جان کری وزیر خارجه آمریکا به منطقه نیز به رسمیت شناختن یک کشور یهودی است.

روزنامه الحیات نیز با اشاره به سخنان دبیر کل حزب الله درباره حمایت مقاومت از سوریه در آزادسازی جولان به اظهارات وی درباره مسائل داخلی لبنان و ضرورت تشکیل دولت و از همراهی حزب الله با تشکلهای داخلی در این زمینه پرداخته است.

الحیات به مواضع دبیر کل حزب الله درباره موضوعات مختلف نیز پرداخته است.

خبرگزاری لبنان نیز با ذکر سخنان دبیر کل حزب الله لبنان در تیتر خود آورده است: نصرالله در مراسمی به مناسبت سالروز تاسیس رادیو النور از روند تشکیل دولت در لبنان حمایت کرد.

خبرگزاری لبنان بیان کرد: نصرالله در این مراسم با حضور نبیه بری رئیس مجلس، حسن فضل الله نماینده پارلمان، غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در لبنان و علی عبدالکریم سفیر سوریه در لبنان و تعدادی از نمایندگان پارلمانی و وزیران کنونی و سابق و نمایندگان رسانه ها و شخصیتهای حزب و دینی برگزار شد از طریق ویدئو کنفرانس به شرح دیدگاههای خود درباره حوادث داخلی و منطقه ای پرداخت.

پایگاههای خبری العهد لبنان نیز به سخنان دبیر کل حزب الله لبنان پرداخت.

همچنین روزنامه النهار با این تیتر به سخنان سید حسن نصرالله پرداخته و آورده است: نصرالله از گشوده شدن درهای جهاد از جولان به روی مقاومت سخن گفت. این روزنامه وابسته به جریان غربگرای لبنان در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان نصرالله که مربوط به جبهه داخلی لبنان می شود مدعی شد که این سخنان در واقع چراغ سبزی برای تمدید بحران تشکیل دولت در این کشور است.

روزنامه السفیر لبنان نیز با این تیتر سخنان دبیر کل حزب الله لبنان را نقل کرده است: مقاومت معادله استراتژیک جدیدی ترسیم کرده است.

این روزنامه نوشت: نصرالله از آمادگی برای دریافت سلاح از سوریه برای برقراری توازن سخن گفت.

السفیر آورده است: تل آویو با حمله اخیر خود به دمشق قصد بستن دستان حزب الله، ایران و نظام سوریه را داشت و بر این باور بود که موفق شده پیام خود را به طور موفقیت آمیزی ابلاغ کند اما سخنان دبیر کل حزب الله لبنان و معادله جدیدی که تحت عنوان سلاح برای تغییر دادن موازنه و آمادگی مقاومت برای استفاده از آن بیان کرد و نیز ترسیم حوزه جغرافیایی از لبنان تا جولان اسرائیلی ها را در تنگنا قرار داد.

روزنامه الاخبار لبنان نیز نوشت: نصرالله گفت: سوریه به ما سلاحهایی خواهد داد که سبب تغییر موازنه خواهد شد و ما از مقاومت در جولان حمایت خواهیم کرد.

این روزنامه نیز آورده است: هدف از حمله بامداد یکشنبه گذشته رژیم صهیونیستی به سوریه قطع کمک رسانی به مقاومت از طریق سوریه بود اما سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: مقاومت و سوریه زیر بار معادله جدید صهیونیستها نخواهد رفت.

روزنامه المستقبل لبنان نیز همانند روزنامه النهار ضمن برداشت منفی از سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله درباره تحولات داخلی این کشور نوشت: نصرالله گفت که راه فلسطین از حومه دمشق می گذرد.

این روزنامه مدعی شد: سید حسن نصرالله در سخنانی با استفاده از فرصت به وجود آمده شدیدا به رسانه های مخالف حمله و آنها را متهم به وارونه جلوه دادن حقایق کرد.

المستقبل که گردانندگان آن روابط گرمی با سعودی ها و غرب دارند ادعا کرد: نصرالله معادله جدید را ترسیم کرد که بر اساس آن راه قدس از حومه دمشق و راه مسجد الاقصی از منطقه القصیر در سوریه می گذرد.

روزنامه الجمهوریه لبنان نیز بخش مربوط به تحولات داخلی این کشور را از زبان سید حسن نصرالله نقل کرده است.

روزنامه اللواء لبنان نیز به انتشار کامل سخنان نصرالله پرداخت. روزنامه الدیار بخش مربوط به لبنان سخنان دبیر کل حزب الله را آورده است. روزنامه الانوار لبنان بخش مربوط به تحولات لبنان و نیز دریافت سلاح مقاومت از سوریه را ذکر کرده است.

روزنامه الشرق نیز با ذکر سخنان نصرالله به واکنشهای رژیم صهیونیستی در برابر این سخنان پرداخته و آورده است: تل آویو اعلام کرده است که تهدیدات نصرالله جدی است و ما با قدرت با آن مقابله می کنیم.

روزنامه الشرق الاوسط بحث گشوده شدن جبهه جولان سوریه را از زبان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نقل کرده است.

شبکه های العربیه و الجزیره بخش مربوط به دریافت سلاح از سوریه را انعکاس داده اند.

روزنامه های آمریکایی وال استریت ژورنال، فاکس نیوز، روزنامه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و شبکه راشاتودی روسیه و گاردین فرانسه نیز به انعکاس سخنان دبیر کل حزب الله لبنان پرداخته اند.