مذاکرات کری با بلر درباره ازسرگیری مذاکرات سازش/دیپلمات آمریکایی به منطقه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا روز گذشته به عنوان بخشی از تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه با "تونی بلر" نماینده ویژه کمیته چهارجانبه خاورمیانه به مدت دو ساعت در سفارت آمریکا در رم دیدار کرد.

کری همچنین چهارشنبه گذشته با زیپی لیونی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در رم دیدار کرد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفتگوی تلفنی با ابومازن از سفر خود به منطقه در روز 31 اردیبهشت با هدف تلاش برای ازسرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه خبر داد.

خبر دیگر اینکه "شی جین پینگ " رئیس جمهوری چین در ادامه تلاشهای خود برای از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی خواستار برگزاری هرچه سریعتر این مذاکرات از سوی "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم شد.

همزمان با رایزنی دیپلمات آمریکایی برای ازسرگیری مذاکرات سازش، رئیس جمهوری چین دوشنبه گذشته با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و روز گذشته با نتانیاهو در پکن دیدار کرد و پیشنهاد خود را برای صلح در خاورمیانه مطرح کرد.

جان کری چهارشنبه گذشته نیز با "زیپی لیونی" در رم درباره روند سازش میان این رژیم و فلسطین گفتگو کرد. کری همچنین در دیدار با "ناصر جوده" وزیر خارجه اردن به ارائه راهکار برای ازسرگیری مذاکرات سازش پرداخت که از سال 2010 تاکنون به خاطر شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باحتری به حالت تعویق درآمده است.

این دیدار پس از مذاکرات پنجشنبه گذشته بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و لیونی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات پذیرش طرح تبادل اراضی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی از سوی اتحادیه عرب و مذاکرات سازش صورت گرفت.