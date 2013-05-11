"دیوید مویس" بهترین گزینه برای هدایت منچستریونایتد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرآلکس فرگوسن" روز چهارشنبه پس از 27 سال حضور در اولدترافورد، از دنیای مربیگری کنار کشید و جای خود را به "دیوید مویس" داد.

"خوزه مورینیو" که خود یکی از نامزدهای جانشینی فرگوسن بود در گفتگو با اسکای اسپورتس، مویس را بهترین گزینه برای هدایت من یونایتد دانست.

مورینیو گفت: وقتی فرگوسن به من زنگ زد و این افتخار را به من داد تا از تصمیمش مطلع شوم، هم شگفت‌زده شدم هم غمگین. من همزمان از اینکه احساسش را درک می‌کردم خوشحال بودم و اینکه چه دوره افتخار آمیزی را پشت سر گذاشته است. اما برای من و فکر می‌کنم دیگر مربیان دشوار باشد که به اولدترافورد بروند و با تیمی بازی کنند که فرگوسن روی نیمکت آن نباشد.

مربی پرتغالی افزود: فکر می‌کنم دیوید گزینه خیلی خوبی باشد. من او را دوست دارم و از شخصیتش به عنوان یک مربی خوشم می‌آید. معتقدم منچستریونایتد او را پشتیبانی خواهد کرد و اطمینان دارم دیوید کیفیت لازم برای مربیگری یونایتد را دارد.