ایجاد شش رشته جدید در دانشگاه غیر انتفاعی بیرجند/زمینه سرمایه گذاری در موسسات غیر انتفاعی فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پور خبار در نشست خبری اظهارکرد: صیانت از ارزشهای و کاهش اشتغال به تحصیل در خارج کشور، توسعه فضاهای آموزشی، ارتقاء فرهنگ آموزش و تامین نیروی متخصص و بومی سازی آموزشهای عالی در استانها را از اهداف شکل گیری دانشگاه های غیر انتفاعی است.

وی با بیان اینکه پیگیری برای ایجاد دانشگگاه غیر انتفاعی از سال 86 در استان خراسان جنوبی انجام شده است، افزود: در سال 89 موافقت اصولی برای راه اندازی این دانشگاه در بیرجند گرفته شد.

وی با بیان اینکه در سال 90 موافقت قطعی برای سه رشته در گرایش کشاورزی را داشته ایم، عنوان کرد: در این سال تحصیلی 18 دانشجو در این دانشگگاه ثبت نام شدند.

وی عنوان کرد: به دلیل عدم استقبال دانشجویان از گرایش های کشاورزی در سال 91 زمینه فعالیت به سمت رشته های فنی و مهندسی و علوم انسانی سوق پیدا کرد.

وی با اشاره راه اندازی پنج رشته جدید در این دانشگاه طی سال 91، عنوان کرد: رشته های کارشناسی نا پیوسته مهندسی عمران عمران، مهندسی برق و قدرت، کاردانی کامپوتر با گرایش نرم افزار، کاردانی معماری و کاردانی حسابداری ایجاد شد.

وی بیان داشت: استقبال دانشجویان از این رشته ها بالا بود و در سال گذشته 274 دانشجو در این دانشگاه پذیرش شدند.

پورخباز به تسهیلات ارائه شده از سوی این دانشگاه به دانشجویان اشاره کرد و افزود: تا کنون به 80 نفر از دانشجویان متقاضی وام شهریه داده شده و کمک هزینه غذایی نیز از ترم گذشته به دانشجویان داده می شود.

قوانین دانشگاه غیر انتفاعی تحت نظر وزارت علوم است

پورخباز عنوان کرد: شهریه این دانشگاه توسط وزارت علوم تعیین و و دانش نامه فارغ التحصیلان این دانشگاه نیز توسط وزارت علوم صادر و توسط مدیر موسسه و رئیس دانشگاه دولتی منتخب استان تائید می شود.

رئیس موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند با اشاره به اینکه قوانین این دانشگاه تحت نظارت وزارت علوم است، گفت: ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه، گسترش آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز، کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان از اهداف تاسیس این موسسه است.

وی با اشاره به اشتغال به تحصیل 290 دانشجو در این دانشگاه گفت: 30 درصد دانشجویان غیر بومی و 70 درصد بومی هستند.

وی از راه اندازی ششش رشته تحصیلی جدید در این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید خبر داد و بیان کرد: موافقت برای ایجاد رشته های کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی پیوسته برق، کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار، کارشناسی ناپیوسته معماری، کارشناسی ناپیوسته حسابداری و کارشناسی ناپیوسته حسابداری اخذ شده است.

وی عنوان کرد: یک رشته نیز در مقطع کاردانی گرافیک ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد:در چشم انداز این دانشگاه پیش بینی شده تا سال 1394 تعداد دو هزار و 500 دانشجو پذیرش شوند.

زمینه رشد و سرمایه گذاری در موسسات غیر انتفاعی فراهم نیست

پور خباز با اشاره به برخی قوانین بازدارنده در زمینه رشد و سرمایه گذاری در موسسات غیر انتفاعی، گفت: ماده 28 اساسنامه دانشگاه های غیر انتفاعی اجازه رشد و سرمایه گذاری افراد و اعضاء هیئت موسس را تقریبا مانع شده است چون دست دولت باز است که در صورت انحلال موسسه اموال دانشگاه را به نفع خود مسترد کند.

رئیس موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند خواستار توجه مسئولان در جهت توسعه این دانشگاه شد و افزود: نیاز است به لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به این دانشگاه کمک شود.

پورخباز کمبود فضای آموزشی و اعتباری را از مشکلات این دانشگاه ذکر کرد و بیان داشت: انتظار می رود خیرین در جهت رشد و توسعه علمی این استان این دانشگاه را یاری دهند.