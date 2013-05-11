نصب بزرگترين جكت ميدان مشترك پارس جنوبي

به گزارش خبرگزاری مهر، مجري طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبي با اعلام اين خبر گفت: اين سازه بزرگ دريايي پس از انتقال از يارد تاسيسات دريايي خرمشهر در موقعيت تعريف شده و در عمق 72 متري نصب شد. اين جكت از نوع 6 پايه، به ارتفاع 81 متر و با وزن تقريبي 3200 تن (با احتساب وزن شمع‌هاي آن) با بالاترين استانداردها رايج صنعت نفت و گاز و توسط نيروي‌هاي متخصص و توانمند داخلي طراحي و ساخته شده است.

حميدرضا مسعودي با اشاره به اينكه در فاز 19 پارس جنوبي چهار سكوي اصلي و اقماري براي توليد 5/56 ميليون متر مكعب گاز پيش بيني شده است، افزود: با نصب جكت سكويB ، مقدمات ورود سومين دكل حفاري در فاز 19 نيز فراهم شده و حفاري چاه‌هاي توليدي اين فاز مرزي با شتاب بيشتري پيگيري مي‌شود.

وي گفت: دكل نخست فاز 19 پارس جنوبي هم اكنون در حال انجام عمليات حفاري چاه‌هاي توصيفي و توليدي است و دكل دوم نيز در موقعيت سكوي 19A مستقر و به زودي عمليات حفاري 5 حلقه چاه را شروع خواهد نمود.

در طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبي حفاري 15 حلقه چاه گازي پيش بيني شده است كه با احتساب اختصاص بخش دوم سكوي فاز يك در مجاورت اين فاز تعداد چاه‌هاي اين طرح به 21 حلقه مي‌رسد.

با توجه به موقعيت مرزي فاز 19 و استقرار آن در بخش پر فشار ميدان مشترك پارس جنوبي، اين فاز كه در زمره فازهاي داراي 4 سكو قرار گرفته، قادر است با در اختيار داشتن تنها 21 چاه عملياتي، توليدي معادل با دو فاز استاندارد پارس جنوبي با 44 حلقه چاه گازي را داشته باشد.