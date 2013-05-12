عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بارندگی‌ها در نیمه شمالی کشور تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت، افزود: اوج بارندگی در استان‌های واقع در نیمه شمالی کشور تا روز سه‌شنبه خواهد بود.

به گفته وی، بارندگی‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه،‌ ایلام، خوزستان، زنجان،‌همدان،‌لرستان، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات زاگرس، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان و خراسان شمالی و رضوی طی این هفته از شدت بیشتری برخوردار می‌شود.

امیدوار اظهار داشت: فردا به ويژه در ساعات بعدازظهر و اوايل شب بارش باران با رعدوبرق، وزش باد و تگرگ در برخي نقاط استانهاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي، اردبيل، زنجان، همدان، مركزي، لرستان، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي از شدت بيشتري برخوردار است كه مي تواند سبب آب گرفتگي معابر عمومي در اين مناطق شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: اين وضعيت با شدت كمتر در روز سه شنبه در استانهاي واقع در دامنه هاي جنوبي البرز نيز دور از انتظار نیست.

وی افزود: طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه بادوگردوخاك در برخي نقاط استانهاي كرمانشاه، ايلام و خوزستان همچنان سبب كاهش ديد افقي و كيفيت هوا خواهد شد.