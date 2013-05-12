  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۰۸

تداوم بارش‌ها در پایتخت

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از تداوم بارندگی‌ها در استان‌های واقع در نیمه شمالی کشور خبر داد و گفت: بارش‌ها در پایتخت تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بارندگی‌ها در نیمه شمالی کشور تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت، افزود: اوج بارندگی در استان‌های واقع در نیمه شمالی کشور تا روز سه‌شنبه خواهد بود.

به گفته وی، بارندگی‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه،‌ ایلام، خوزستان، زنجان،‌همدان،‌لرستان، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات زاگرس، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان و خراسان شمالی و رضوی طی این هفته از شدت بیشتری برخوردار می‌شود.

امیدوار اظهار داشت: فردا به ويژه در ساعات بعدازظهر و اوايل شب بارش باران با رعدوبرق، وزش باد و تگرگ در برخي نقاط استانهاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي، اردبيل، زنجان، همدان، مركزي، لرستان، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي از شدت بيشتري برخوردار است كه مي تواند سبب آب گرفتگي معابر عمومي در اين مناطق شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: اين وضعيت با شدت كمتر در روز سه شنبه در استانهاي واقع در دامنه هاي جنوبي البرز نيز دور از انتظار  نیست.

وی افزود: طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه بادوگردوخاك در برخي نقاط استانهاي كرمانشاه، ايلام و خوزستان همچنان سبب كاهش ديد افقي و كيفيت هوا خواهد شد.

 

 

