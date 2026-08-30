پژمان درستکار ۳۱ آزادکار را به اردو فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۱۳ لغایت ۲۲ شهریور ماه در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.



اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



٥٧کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) علی یحیی پور(مازندران) علی مومنی(مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی اصغر سلطانی(مازندران)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران) اهورا خاطری(مازندران)

٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی(مازندران) ابراهیم الهی (مازندران)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران) عادل پناهیان(مازندران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) ابوالفضل رحمانی(مازندران)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) محمد مبین عظیمی(کردستان) مهدی حاجیلویان(همدان)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) ابوالفضل محمدنژاد(تهران) مرتضی جان محمدزاده(آذربایجان شرقی)

دعوتی نوجوانان: بنیامین آشفته(خراسان رضوی) رضا شمسی پور(تهران) امیرعلی فراستی(خراسان رضوی)



سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدی تقوی - فرید دژم خوی - فرشید قبادی - مصطفی آقاجانی

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلی قاسم نیا

مربیان تیم امید: سعید احمدی_ مصطفی قیاسی

ماساژور: سجاد امیری

آنالیزور: سعید ابراهیمی

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی