به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چندی پیش فیروز کریمی سرمربی تیم پیکان تهران را به دلیل رفتار غیر ورزشی و استفاده از الفاظ ناشایست نسبت به بازیکنان تیم خود و "سیندلی بیتو" بازیکن خارجی تیم فجرسپاسی شیراز که به رسم ادب قصد دست دادن با وی را داشت و این صحنه به دفعات از طرق برنامه تلویزیونی پخش شد، این مربی را به مدت 8 جلسه از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

فیروز کریمی با عذرخواهی رسمی از "سیندلی بیتو" بازیکن خارجی تیم فجرسپاسی شیراز اعلام کرد: چند روز پیش کادویی را برای عذرخواهی از این بازیکن برایش ارسال کردیم. بار دیگر هم تاکید می‌کنم رد کردن دست این بازیکن صحیح نبود و بنده هیچ تعمدی در آن صحنه نداشتم زیرا اصلا ندیدم چه کسی به من دست می‌دهد.

وی اضافه کرد: حتی در بازی با صنعت نفت آبادان، با تمام بازیکنان این تیم روبوسی کردم. همچنین می‌خواستم با تمام خارجی‌های حاضر در ورزشگاه هم روبوسی کنم تا نشان دهم آن مسئله اتفاقی رخ داد.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران همچنین خاطرنشان کرد: نه تنها در ورزش بلکه در دین اسلام تاکید شده است همه با همدیگر برابر و یکسان هستند که باید این دستور دینی را در زندگی شخصی رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه کمیته انضباطی خیلی زود در این خصوص رای داد، یادآور شد: بنده کسی نیستم که بخواهم بحث نژادپرستانه انجام دهم، به همین دلیل به رای کمیته انضباطی اعتراض کردم.

کریمی در پایان در مورد رقابتهای فصل جاری لیگ برتر هم گفت: لیگ امسال ضعیف‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران بود.