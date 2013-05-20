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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰

جعفری به مهر خبر داد:

انتخاب پنج گزینه برای مربیگری فجر/ تعیین گزینه نهایی در چند روز آینده

انتخاب پنج گزینه برای مربیگری فجر/ تعیین گزینه نهایی در چند روز آینده

شيراز - خبرگزاري مهر: مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز گفت: پنج گزينه براي مربيگري اين تيم در نظر گرفته شده است.

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه به آخرين وضعيت تعيين مربي براي تيم فجر شهيد سپاسي شيراز بيان كرد: تا كنون پنج گزينه از سوي هيئت مديره اين باشگاه براي مربيگري تيم در نظر گرفته شده است.

وي افزود: در اين راستا تاكنون گزينه نهايي  از سوي هئيت مديره باشگاه فجر شهيد سپاسي براي مربيگري اعلام نشده اما ظرف چند روز آينده اين باشگاه مربي را معرفي مي كند.

مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اينكه تعيين سرمربي باشگاه از سوي هيئت مديره انجام مي شود، اظهار داشت: پس از مشخص شدن سرمربي نسبت به جذب بازيكن براي اين تيم نيز اقدام خواهد شد.

کد مطلب 2058490

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