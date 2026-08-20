هواشناسی اصفهان برای فعالیت ۲ سامانه جوی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل گرادیان فشار (اختلاف فشار جو) از فردا جمعه ۳۰ مرداد تا یک‌شنبه یکم شهریور ماه وزش باد شدید، گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق شمال و شرق و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان وزش باد شدید به ویژه شهرستان‌های آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خمینی شهر، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، فلاورجان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، هرند و ورزنه را در بر می‌گیرد.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه بر لزوم اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.

وقوع بارش‌های همرفتی در نیمه غرب اصفهان

هواشناسی اصفهان در ادامه همچنین نسبت به وقوع ناپایداری همرفتی طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیش رو (۳۱ مرداد- یکم شهریور) به ویژه در مناطق نیمه غربی استان هشدار داده و اعلام کرده است که احتمال بارش رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت وجود دارد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، بارش‌های همرفتی به ویژه ارتفاعات چادگان، بویین میان دشت، خوانسار، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و دهاقان را در بر می‌گیرد.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر بصورت موقتی، جاری شدن روان‌آب موقت، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داده است.

هواشناسی در ادامه به احتیاط هنگام تردد، خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، فعالیت‌های کوه‌نوردی، کشاورزی ، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه کرده است.