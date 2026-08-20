به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اکبری در بازدید از برگزاری تست‌های انتخابی تیم‌های ملی اسکیت در اصفهان و نجف‌آباد اعلام کرد که تداوم برگزاری اردوهای تیم‌های ملی، اعزام‌های تدارکاتی و اجرای برنامه‌های حمایتی از قهرمانان، زمینه‌ساز حضور قدرتمند اسکیت‌بازان ایران در رقابت‌های آسیایی و جهانی خواهد بود.

وی با اشاره به رویکرد دوره جدید فدراسیون گفت: توجه به قهرمانان و ایجاد انگیزه برای ورزشکاران مورد تأکید قرار گرفته و امیدواریم با اجرای برنامه‌های حمایتی، شرایط مناسب‌تری برای ادامه مسیر قهرمانی ورزشکاران اسکیت کشور فراهم شود.

رئیس هیات اسکیت استان اصفهان افزود: امیدواریم با سیاست‌های رئیس فدراسیون اسکیت، روند برگزاری اردوها و تمرینات تیم‌های ملی به‌صورت مستمر و منظم دنبال شود تا ورزشکاران با آمادگی بیشتری در رقابت‌های مهم پیش‌رو حضور یابند.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون اسکیت اظهار کرد: برنامه‌های تشویقی و حمایتی از قهرمانان اسکیت با هدف ایجاد انگیزه و حمایت از ورزشکارانی که برای کسب افتخار ملی تلاش می‌کنند، در دست تدوین است.

اکبری با تأکید بر ضرورت برگزاری اردوهای مستمر و اعزام‌های تدارکاتی گفت: حضور قدرتمند ورزشکاران کشور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، استمرار اردوها و فراهم کردن فرصت‌های لازم برای کسب تجربه و آمادگی بیشتر است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

تست انتخابی فری‌استایل بانوان در نجف‌آباد و اسپیداسلالوم در اصفهان

نخستین روز تست انتخابی اردوی تیم ملی اسکیت فری‌استایل بانوان با حضور ۱۳ ورزشکار منتخب و زیر نظر مربی تیم ملی در شهرستان نجف‌آباد برگزار شد. ورزشکاران دعوت‌شده توانمندی‌های خود را در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دادند و روند آماده‌سازی آنان برای حضور در اردوهای تیم ملی ادامه خواهد یافت. اکبری نیز در حاشیه این اردو از روند انجام تست‌ها و تمرینات بازدید کرد.

تست انتخابی تیم ملی اسکیت اینلاین فری‌استایل در شاخه اسپیداسلالوم نیز روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در اصفهان برگزار می‌شود و ۲۶ ورزشکار در دو بخش دختران و پسران به این مرحله دعوت شده‌اند.

در بخش دختران ترانه احمدی، مژده شعبانی، رومینا سالک، مهسا صفرزاده، پریناز ذکریا، ریحانه مصطفائی، کیمیا کریمی حسن‌آبادی، زینب فقهی نجف‌آبادی، آوینا مقدمی، هستی بهارلویی، کیانا کریمی، ستایش جورکش و سیدحسنا معروفی حضور دارند.

در بخش پسران نیز رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی، امیرحسین اصلانی، متین نجفیان، حسینعلی عظیما، طاها بهارلویی، محمدطاها حیدرزاده، ماهان مولوی، محمدپارسا مرادی‌شهباز، مهدی عزیزان، علی باقری و رهام غریب به رقابت خواهند پرداخت.

این مرحله از انتخابی تیم ملی با هدف ارزیابی شرایط فنی و بررسی میزان آمادگی ورزشکاران دعوت‌شده برگزار می‌شود.