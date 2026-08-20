به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه تاکید کرد، آنکارا به مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
وی افزود، تلاش نتانیاهو برای ایجاد تهدیدها و دشمنان ساختگی با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان، دیگر نتایج مورد انتظار را به همراه ندارد و انتقادات بینالمللی از سیاستهای اسرائیل در حال افزایش است.
دوران تصریح کرد که نتانیاهو و متحدانش تلاش میکنند مسئولیت بحرانهای ناشی از سیاستهای تلآویو را بر دوش کشورهای منطقه بیندازند.
وی افزود: متهم کردن ترکیه پس از حمله اسرائیل به سوریه، نمونه روشنی از این رویکرد است.
دوران تصریح کرد: موضع اسرائیل در قبال ترکیه ناشی از آن نیست که آنکارا را تهدیدی برای امنیت خود میداند، بلکه به مخالفت ترکیه با سیاستهای اسرائیل که امنیت و ثبات منطقه را تضعیف میکند، مربوط است.
دوران افزود، شماری از سیاستمداران صهیونیست نیز به کاهش روابط این رژیم با متحدانش و از دست رفتن بخشی از جایگاه بینالمللی آن اذعان کردهاند و گفته اند سیاست تشدید تنش با ترکیه دستاورد روشنی برای تل آویو نداشته است.
وی تاکید کرد، ترکیه به حمایت از سوریه ادامه خواهد داد و وارد بازیهایی که با هدف تضعیف صلح و ثبات منطقهای طراحی شدهاند نخواهد شد.
دوران همچنین از تل آویو خواست تهدیدهای خود را متوقف کرده و از هدف قرار دادن مسجدالاقصی و گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری دست بردارد.
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