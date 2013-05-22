به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از سری نشستهای «اولیها» از نشستهای ادبی باشگاه کتاب تهران روز شنبه 4 خرداد برگزار خواهد شد. این نشستها با هدف حمایت از نویسندگانی که اولین مجموعه داستان یا رمانشان را منتشر کردهاند، برگزار میشود.
در دومین نشست از این سری جلسات، مجموعه داستان «سرهنگ تمام» نوشته آتوسا افشیننوید مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. نشستهای اولیها با حضور و مدیریت امیرعلی نجومیان برگزار میشوند و در آنها علاوه بر نجومیان اعضای باشگاه کتاب نیز به بیان نظرات خود درباره اثر مورد بحث خواهند پرداخت.
نشست بررسی مجموعه داستان «سرهنگ تمام» روز شنبه 4 خرداد از ساعت 18 در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.
اما دیگر نشست باشگاه کتاب تهران که هفته آینده برگزار خواهد شد، دومین نشست از سری نشستهای «اتاق اقتباس» است که اولین نشست آن به فیلم سینمایی «جایی برای پیرمردها نیست» اختصاص داشت.
در نشستهای اتاق اقتباس، یک فیلم سینمایی به همراه کتابی که فیلم با اقتباس از آن ساخته شده مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. این نشستها با نمایش فیلم مورد نظر نیز همراه است.
نشستهای اتاق اقتباس با حضور اعضای باشگاه کتاب تهران برگزار میشود و حضور عموم علاقهمندان در آنها آزاد است. دومین نشست «اتاق اقتباس» روز سهشنبه 7 خرداد در فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار خواهد شد.
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