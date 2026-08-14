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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

رویترز:عبور ۹ کشتی از تنگه هرمز در روز پنجشنبه با ترتیبات ایران 

رویترز:عبور ۹ کشتی از تنگه هرمز در روز پنجشنبه با ترتیبات ایران 

داده های شرکت ناوبری دریایی کپلر نشان می دهد که دیروز پنجشنبه تنها ۹ کشتی، آن هم  بر اساس ترتیبات مورد نظر ایران از تنگه هرمز عبور کرده اند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های شرکت «کپلر» گزارش داد که در سایه تشدید سیاست جنگ افروزانه آمریکا علیه ایران، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در اواخر هفته جاری نسبت به میانگین ماهانه خود کاهش یافته است.

طبق این داده‌ها، روز پنجشنبه ۹ فروند کشتی از این تنگه عبور کردند؛ این در حالی است که در روز قبل از آن، ۵ فروند کشتی عبور کرده بود، اما آمار مذکور همچنان کمتر از میانگین روزانه ماه اوت است که روزانه به طور متوسط ۱۲ فروند کشتی از تنگه عبور می‌کردند.

کشتی‌های عبوری شامل ۵ فروند وارد شده به خلیج فارس و ۴ فروند کشتی خارج شده از آن بود که به سمت خلیج عمان رفتند و اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از مسیر کشتیرانی ایران عبور کردند.

در تنگه باب‌المندب نیز، روز پنجشنبه ۱۹ فروند کشتی باربری با سیستم‌های ارسال و دریافت (AIS) فعال، از این تنگه عبور کردند که نسبت به ۲۰ فروند کشتی در روز قبل، کاهش اندکی را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6916145

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