به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدویکیا در سخنانی، ظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی، مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی و قدرتنمایی با سلاح گرم مقابل بیمارستان شهدای چمران بروجرد که موجب سلب آسایش شهروندان و بیماران شده بود، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.
وی افزود: متهمان قبل از حضور مأموران از محل متواری، با اشراف اطلاعاتی در کمترین زمان ممکن، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در یک عملیات برقآسا آسا و مقتدرانه، هر دو نفر را به همراه سلاح بکار رفته دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بروجرد، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی علت و انگیزه را اختلافات قبلی بیان که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
سرهنگ مهدویکیا با هشدار صریح و قاطع به هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است و هیچکس در هیچ نقطهای از این شهرستان، اجازه ندارد امنیت عمومی را بازیچه قدرتطلبی، شرارت یا خودنماییهای خیابانی کند، دست قانون بلندتر از خیال باطل هر فرد خاطی است و با چنین اقداماتی با شدیدترین وجه برخورد خواهد شد.
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