کمبود روحانی برای ترویج و صیانت از منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد، ظهر چهارشنبه در نشست منابع طبیعی استان زنجان افزود: در گذشته جنگلها، مراتع توسط خود مردم نگهداری می شد، استفاده از قرق بان، جنگلبان و مرتع بان که در گذشته اجرا می شد نتوانستیم جواب مطلوبی بگیریم و اعتقاد داریم با واگذاری امور به مردم حفظ و صیانت از این ثروت های ملی توسعه یابد.

وی، با بیان اینکه مدیر موفق برای پیشبرد کارها نباید چشم انتظار اعتبارات باشد، اظهار داشت انجام اقدامات در حیطه وظایف بودجه را به دنبال دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، استفاده از ظرفیت مبلغان در روستاها را نقطه عطفی در توسعه فرهنگ منابع طبیعی بین مناطق مختلف روستایی عنوان کرد و افزود: بیان حساسیتها و بی تفاوتی به منابع طبیعی به عنوان انفال باید بین اهالی روستاها روشن شود و ائمه جماعات نیز در خطبه های نماز جمعه به وظیفه خود در این رابطه عمل کنند.

حجت الاسلام طباطبایی ،تصریح کرد: كسانی‌كه برای صیانت از انفال مجاهدت می‌كنند عمل آنها عبادت محسوب شده و در آخرت از اجر اخروی برخوردار هستند.

وی،گفت: مشارکت برای حفظ مراتع و کسب رضایت مردم باید به گونه ای باشد که برای تعیین تکلیف، قلع و قم و تخریب ها جای خود را به خلع ید دهد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور، از پیگیری های سازمان جنگلها و مراتع کشور برای افزایش حقوق کارکنان این اداره کل گفت: در این راستا طبق توافقات صورت گرفته بین وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع افزایش 80 درصدی حقوق کارکنان عملی شده است.

حجت الاسلام طباطبایی نژاد ،مدیریت درست برای استفاده بهینه از منابع طبیعی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید پروانه چرایی را که به دامدار صادر می کنیم، از ورود دام غیرمجاز و تخریب پوشش گیاهی جلوگیری کند و اگر از این پروانه استفاده نمی کند، نسبت به صدور به دامدار واجد شرایط اقدام کنیم.

وی، تصویب قانون جامع منابع طبیعی را در راستای نگاه ویژه به این حوزه مهم اریابی کرد و گفت: تعامل و همفکری نزدیک مدیران با بهره برداران، روستاییان و مرتعداران می تواند زمینه صیانت از این منابع خدادادی را بالا ببرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور،افزود: در صورت اختلافات موجود بین اوقاف و منابع طبیعی باید از در تعامل این موانع از سد راه برچیده شود.