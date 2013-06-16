درخواست مدیرعامل باشگاه ملوان از رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق درودگر در درخواست خود از رئیس جمهور نوشته است: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی لازم است امر توسعه باشگاه‌های آماتوری و حرفه ای بعنوان اساس و بنیان توسعه ورزش بصورتی جدی مورد مطالعه و بررسی علمی دولت آینده کشور قرار گیرد، باشگاه ملوان بندر انزلی از جنابعالی درخواست دارد در فرصتی که فراروی جنابعالی است تا مسئولیت دولت آینده را بر عهده گیرید یک کارگروه ویژه برای بررسی وضعیت باشگاهها تعیین نموده تا شرایط عادلانه ای را برای تحصیل حقوق همه مردم ورزش دوست این سرزمین را فراهم نمایید و از حیف و میل بودجه عمومی کشور در یک رقابت پنج جانبه که توسط دو باشگاه پر طرفدار و سه استان برخوردار هزینه های گزافی را به همه باشگاهها و فوتبال کشور تحمیل میسازد جلوگیری فرمایید.

مدیرعامل ملوان در ادامه این درخواست آورده است: فقط ذکر یک نمونه کوچک برای شما کافی است تا عدم مطالعه در تقسیم امکانات و نا عادلانه بودن آن را در کشورمشاهده فرمایید، با احترام به شهر ها و استانهایی که نام آنها ذکر می‌گردد یادآوری می‌نمایم در حالی که باشگاه ملوان با قدمت چهل و پنج ساله در جام تخت جمشید، لیگ برتر و لیگ حرفه ای و کسب افتخارات مکرر ده ها سال است از داشتن یک استادیوم ورزشی استاندارد بی بهره است،نهاوند، کاشان، قزوین، زنجان، اردبیل، ایلام، زاهدان، ارومیه که در لیگ حرفه ای کشور فعالیتی ندارند استادیوم پانزده هزار نفری نیمه استاندارد خود را سالهاست افتتاح نموده اند.

درودگر همچنین آورده است: مردم تلاشگر و کم توقع بندر انزلی و باشگاه پر افتخار و تاریخی آنها ملوان امروز از داشتن یک مالک قانونی و حامی مالی کوچک نیز بی بهره است و هیچ یک از سازمانها و دستگاههای موجود در این بندر اقتصادی همانند اداره کل شیلات ، اداره بنادر و کشتیرانی ، گمرکات ، شهرداری ، منطقه آزاد بندر انزلی ، از این تیم هیچ حمایتی نمی نمایند.

امروز آینده فعالیت این باشگاه که پرورانده بسیاری از قهرمانان ملی از جمله مرحوم "سیروس قایقران" است در پرده ای از ابهام قرار دارد. لذا از جنابعالی بعنوان متولی دولت تدبیر درخواست می‌نمایم، شرایطی فراهم آورید تا آنچه امروز همه باشگاههای کشوراز آن بهره مندند را از باشگاه ملوان و مردم خاضع و بی امکانات بندر انزلی دریغ نفرمایید تقاضا دارم بابررسی کارشناسی و اختصاص بودجه ای مستمر مردم این منطقه محروم را همانند سایر باشگاههای حاضر در لیگ برتر که جملگی از بودجه دولتی ارتزاق مینمایند حمایت فرمایید.

بندر گردش پذیر انزلی سالانه خادم میلیون ها توریست داخلی و خارجی و گلوگاه بندری ورود و خروج کالاها بیشماری می‌باشد امروز نیازمند توجه ویژه جنابعالی است، ملوان همه چیز مردم فوتبال دوست بندر انزلی است، امیدوارم با حمایت خود مردم قدر شناس این منطقه محروم را نا امید نفرمایید.