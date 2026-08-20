۱۰ نفر در دو حادثه رانندگی استان سمنان مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شامگاه پنجشنبه دو حادثه رانندگی در استان سمنان رخ داد، اظهار کرد: در مجموع این دو حادثه، ۱۰ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: نخستین حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی کوئیک با پراید در کیلومتر دو محور ایوانکی-گرمسار رخ داد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه ۶ حادثهدیده و پنج مصدوم داشت، گفت: مصدومان با همکاری نیروهای هلال احمر و اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
درخشان همچنین از واژگونی یک دستگاه خودروی امویام در کیلومتر ۱۳ محور گرمسار-آرادان خبر داد و ابراز کرد: در این حادثه نیز پنج نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: مصدومان این حادثه نیز با حضور نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با تأکید بر اینکه این دو حادثه تلفات جانی نداشته است، خاطرنشان کرد: علت وقوع هر دو حادثه از سوی پلیس راه در دست بررسی است.
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