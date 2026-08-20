به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیماندوست شامگاه پنجشنبه در اجتماع اقتدار مردم انقلابی شاهرود در میدان امام(ره) با تأکید بر ضرورت هوشیاری و صیانت از نظام اسلامی گفت: حفظ نظام از مهمترین وظایف است و هرگونه آسیب به نظام اسلامی بهسادگی قابل جبران نیست.
وی با بیان اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است، اظهار کرد: صدمه به نظام اسلامی قابل جبران نیست و از این رو باید همواره هوشیار بود.
وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره اهمیت حفظ نظام اسلامی افزود: امام خمینی(ره) تأکید داشتند که حتی وجود مقدس حضرت ولیعصر(عج) نیز باید در مسیر حفظ نظام مورد توجه قرار گیرد و این موضوع عمق نگاه ایشان به جایگاه نظام اسلامی را نشان میدهد.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه نظام اسلامی را زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر(عج) میدانیم، گفت: امام خمینی(ره) در نامه سال ۱۳۶۷ تأکید کردند که هدف انقلاب اسلامی صرفاً تشکیل یک نظام اسلامی نبوده، بلکه انقلاب اسلامی باید زمینهساز انقلاب جهانی حضرت ولیعصر(عج)، منجی عالم بشریت، باشد.
سلیماندوست ادامه داد: نباید خودمان را دستکم بگیریم، چرا که معتقدیم انقلاب اسلامی در مسیر زمینهسازی برای یک تحول جهانی قرار دارد و در زمان ظهور، جبهه باطل از میان خواهد رفت.
وی با بیان اینکه جبهه استکبار به خوبی میداند در صورت تحقق این آرمانها جایگاهی نخواهد داشت، تصریح کرد: نتیجه چنین تفکری آن است که جبهه کفر با تمام توان ایستادگی و مقاومت میکند، اما ما به پیروزی نهایی ایمان داریم.
سلیماندوست با تأکید بر اینکه باید زمینه رفتن باطل فراهم شود، اظهار کرد: دشمنان نادان ما با اقدامات خود ملت ایران را به صحنه آورده و ظرفیتهای آن را متبلور کردهاند تا زمینه تحقق پیروزی نهایی فراهم شود؛ موضوعی که آن را از سنتهای الهی و وعده صادق میدانیم.
وی همچنین صبوری و تابآوری اجتماعی را از اصول اساسی در مواجهه با مشکلات و فشارهای دشمنان دانست و گفت: ایمان به نصرت الهی موجب صبر، استقامت و پایداری در برابر دشمنان میشود.
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