كاروانسراي فرسفج آماده بهره برداري است

عليرضا ايزدي در گفتگوی اختصاصي با خبرنگار مهر افزود: مرمت اين كاروانسرا از سال 82 آغاز شده و از آن زمان به بعد به طور فصلي مرمت شده است.

وي اظهار داشت: کاروانسرای فرسفج مربوط به دوره صفوی بوده و در شهرستان تویسرکان، بخش قلقل رود و روستای فرسفج واقع شده است.

ايزدي با بيان اينكه کاروانسرای فرسفج متعلق به دوره صفویه است و در 15 کیلومتری تویسرکان واقع و در آثار ملی کشور نیز ثبت شده است، گفت: در مدت مرمت كاروانسرا مبلغ 400 ميليون تومان اعتبار براي آن هزينه شده است.

اطلس صنايع دستي استان همدان تهیه شد

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان در ادامه از تهيه اطلس صنايع دستي استان همدان خبر داد و گفت: با توجه به پتانسيل هاي موجود در استان همدان و وجود 70 رشته صنايع دستي در استان لزوم تهيه اين اطلس احساس مي شد.

عليرضا ايزدي ادامه داد: اين اطلس نقاط قوت و تهديد گردشگري استان را بررسي كرده و نقشه راه و توسعه و احيا و حفظ صنايع دستي را بيان كرده است.

وي اظهار داشت: اين اطلس مسير راه را براي اهداف بلند مدت و ميان مدت و كوتاه مدت مشخص كرده است.

ايزدي در ادامه سخنانش به اصلاح طرح جامع گردشگري استان اشاره كرد و افزود: اين طرح در سال 80 تهيه شده بود و ايراداتي داشت.

وي اظهار داشت: در سال 91 اين طرح پيگيري و براي بازنگري به مشاور سپرده شد.

ايزدي اضافه كرد: در حال حاضر 99 درصد اين طرح حل شده و فقط آمار جمعيتي بايد در آن لحاظ شود و به عنوان طرح بالا دستي گردشگري ارائه مي شود.