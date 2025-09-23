واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی یک ضرورت قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده بعدازظهر سه‌شنبه در بازدید از کاروانسرای فرسفج اظهار کرد: دولت امکان مدیریت همه بناهای تاریخی را ندارد و بر همین اساس، واگذاری این بناها از طریق صندوق حفظ و احیا به بخش خصوصی، یک ضرورت قانونی است.

وی افزود: نگاه ویژه استاندار استان در این دوره بر فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری همدان متمرکز شده است و احیای کاروانسرای فرسفج در همین مسیر انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان هم‌افزایی مسئولان و مردم را لازمه بهره‌برداری از فرصت‌های گردشگری دانست و گفت: تجربه نشان داده تنها با همراهی محلی می‌توان دستاوردهای بزرگ را محقق کرد. کاروانسرای فرسفج که در سال ۱۳۷۶ به ثبت ملی رسیده، در سال ۱۴۰۰ عرصه و حریم آن ابلاغ و دو سال پیش در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

وی عنوان کرد: این بنا به بخش خصوصی واگذار شده و سرمایه‌گذار موظف است طرح احیا را بر اساس ضوابط میراث فرهنگی اجرا کند.

معصوم‌علیزاده با اشاره به نقش شهرداری و شورا در پیشبرد پروژه، تعامل این نهادها با سرمایه‌گذار را عامل تسریع کار دانست و خاطرنشان کرد: طرح‌های توسعه حریم پیرامونی کاروانسرا پس از تأیید میراث فرهنگی قابلیت اجرا دارند.

وی همچنین به ظرفیت‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: اجرای تورهای برداشت محصول و جشنواره‌های فصلی در حوزه گلخانه‌ها و محصولات خارج از فصل می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد برای کشاورزان، تجربه تازه‌ای برای گردشگران رقم بزند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان هدف همه اقدامات را توسعه پایدار گردشگری شهرستان برشمرد و تحقق آن را نیازمند همراهی دستگاه‌ها، جامعه محلی و سرمایه‌گذاران دانست.