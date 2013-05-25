تیم زاگرس قهرمان چهارمین دوره شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای چوگان جام گابریک به نفع موسسه اطلاعرسانی گابریک در محل زمین چمن باشگاه چوگان قصرفیروزه با حضور چهار تیم باشگاهی خرگوشدره، ارس، زاگرس و خلیجفارس برگزار شد که در دور مقدماتی تیم زاگرس از کانون چوگان با نتیجه 4 بر 3 تیم ارس از نوروز آباد را شکست داد و به فینال بازیها راه یافت. همچنین در دیگر دیدار دور مقدماتی تیم خلیج فارس از قصرفیروزه موفق شد حریف خود خرگوشدره را با نتیجه 8بر 4/5 شکست داده و به دیدار فینال راه پیدا کند.
در دیدار ردهبندی این دوره از مسابقات دو تیم خرگوشدره و ارس به مصاف یکدیگر رفتند که تیم ارس توانست با نتیجه 5 بر 3/5 از سد خرگوشدره گذشت و مقام سوم این بازیها را به خود اختصاص داد. در بازی فینال نیز تیمهای زاگرس و خلیجفارس به مصاف یکدیگر رفتند که تیم زاگرس موفق شد با نتیجه پر گل 9 بر 4 ازسد تیم خلیجفارس بگذرد و به مقام قهرمانی این دوره از رقابتها دست پیدا کند.
در حاشیه این دوره از رقابتها فدراسیون چوگان ضمن اهداء هدایایی به دو نفر از پیشکسوتان چوگان روز پدر و زاد روز امیر مومنان علی(ع) و نیز با تقدیر از جانبازان جنگ تحمیلی یاد و خاطره آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت. به تیمهای اول تاچهارم این مسابقات نیز جوایز نقدی اهداء شد، که برخی از چوگانبازان در یک اقدام زیبا و انسان دوستانه و خیرخواهانه جوایز دریافتی خود را به نفع کودکان مبتلا به دیابت به موسسه گابریک اهداء کردند.
