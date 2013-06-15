به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی چوگان ایران به منظور کسب آمادگی بیشتر با یکی از تیم‌های اسپانیا یا استرالیا دیدارهای تدارکاتی برگزار می‌کند. رایزنی‌های اولیه در این باره انجام گرفته و فدراسیون ایران منتظر پاسخ نهایی فدراسیون‌های دو کشور یاد شده است.

فدراسیون چوگان ایران در مذاکرات خود تاکید بر آن داشته که دیدارهای تدارکاتی در تهران انجام گیرد این در حالی است که استرالیایی‌ها در گفتگوهای اولیه خواستار بازی در کشور خود شده‌اند. با این حال هنوز دو کشور اسپانیا و استرالیا پاسخ نهایی خود را به ایران ارسال نکرده‌اند.

فدراسیون کشورمان در نظر دارد در تهران چندین دیدار رسمی و نیمه رسمی با تیم‌های یاد شده برگزار کند.