به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری تمرین عصر امروز شنبه تیم ملی فوتبال ایران که در کمپ تیم‌های ملی و با استقبال چشمگیر پیشکسوتان فوتبال و اهالی رسانه انجام شد، کارلوس کی‌روش پس از حضور علی کریمی در محل برگزاری تمرین استقبال جالب توجهی از این بازیکن داشت.

کی‌روش در گفتگوی دوستانه به علی کریمی اعلام کرد: تیم ملی خانه خودت است و هر وقت دوست داری می‌توانی به جمع ملی‌پوشان باز گردی.

همچنین پس از گذشت 30 دقیقه از تمرین علی کفاشیان در محل تمرین تیم ملی حضور یافت و ضمن گفتگو با رسانه‌ها، با کادرفنی و بازیکنان تیم ملی دیدار و گفتگو کرد.

در ادامه این تمرین هم علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال علی کریمی را به سمت دیگر زمین تمرین برد و برای دقایقی با این بازیکن صحبت کرد.